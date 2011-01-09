اطلس جامع آموزشی برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد واحد کرج در محل این دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به اینکه در سال های باقیمانده از دهه سوم حیات دانشگاه آزاد اسلامی این دانشگاه قصد رقابت تنگاتنگ با دانشگاه های معتبر داخل کشور را دارد و پس از آن در دهه چهارم این رقابت بصورت جهانی انجام می پذیرد با بیان آماری از موفقیتهای کسب شده جهانی توسط دانشگاه آزاد اسلامی گفت: البته نباید به موفقیت های کسب شده کنونی بسنده کنیم و این شرایط نباید ما را بفریبد بلکه باید مقدمه ای باشد برای گام های بلندتری که برداشته شود.

حسن احدی همچنین تدوین اطلس جامع آموزشی برای اولین با در دانشگاه آزاد اسلامی را عنوان نموده و گفت: این اطلس تاریخچه جامعی از تمامی اطلاعات آموزشی مورد نیاز است و به زودی در اختیار واحدهای دانشگاهی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین منشور اخلاقی آموزش نیز در حال تدوین است که در آینده نزدیک توزیع خواهد شد.

وی سخنانی در خصوص تکریم استاد و دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد.

احدی انجام کارهای فرهنگی بزرگ در دانشگاه را یک وظیفه دانست و به هدفمندسازی یارانه های بعنوان یک کار فرهنگی اشاره نمود.

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در گفتگو با مهر در خصوص نحوه ارتقا سطح علمی هیئت علمی واحدها بیان نمود و گفت: معاونین آموزشی باید ابتدا خود در صحنه های علمی و پژوهشی حضور داشته باشند تا بتوانند نیروهای پژوهشگر را شناسایی و جذب کنند.

وی همچنین به بیان موفقیت های کلی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت و آنها را مرهون تلاش و همت تمامی دانشگاهیان بویژه راهنمایی ها و رهنمودهای برجسته، مدبرانه و روشنگرانه دکتر جاسبی دانست.

وی افزود نشانه های کیفیت دانشگاه را باید از آموزش آغاز کرد تا حرکت به سمت کمال انجام پذیرد و به معاونین آموزشی واحدها توصیه کرد با بهره گیری از اختیاراتی که دارند شرایط ارتقاء همکاران را به مدارج بالا هموار سازند.