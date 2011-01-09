به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود رضا ذکاوت اظهار داشت: طرح نسیم رحمت در استان ایلام در بخشهای مختلفی در حال اجراست که تا کنون شاهد استقبال بسیار خوب مردم از آن بوده‌ایم.



وی اظهار داشت: بدون شک توسعه چنین طرح‌های فرهنگی اجتماعی عظیم در استان ایلام مرهون مشارکت مطبوعات محلی آن استان است که با بررسی به عمل آمده اکثر مطبوعات محلی با هر نوع گرایش سعی در تبیین فرهنگ ناب محمدی ‌(ص) دارند.



ذکاوت افزود: طرح نسیم رحمت می‌تواند یکی از زمینه‌های موثر برای بهبود زیرساخت‌های فرهنگی استان ایلام باشد و نگاه ویژه مسئولین این استان حاکی از اهمیت این طرح در چشم دولت است.



وی از حمایتهای مناسب دولت دهم از طرح نسیم رحمت تقدیر کرد و افزود: دولت بودجه مناسبی را برای انجام طرح نسیم رحمت اختصاص داده که این امر نشان از توجه بالای دولت مردان به گسترش مسایل فرهنگی در جامعه دارد.

طرح فرهنگی قرآنی نسیم رحمت با همکاری استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام و برخی ارگان‌های دیگر هم چون دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از مهرماه 89 آغاز شده است.

