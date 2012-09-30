"جان تری" نژادپرست نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه فوتبال انگلستان پس از اینکه مشخص شد "جان تری" در حین بازی تیم های فوتبال چلسی- کویینزپارک رنجرز به "آنتون فردیناند" توهین نژادپرستانه کرده، این بازیکن را چهار جلسه محروم کرده است.

تری که هفته گذشته کناره گیری خود را از فوتبال ملی اعلام کرد، هنوز تصمیم نگرفته که در این خصوص فرجام خواهی بکند یا خیر.

"خوزه مورینیو" که با چلسی به دو عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر دست پیدا کرده، در گفتگو با سی ان ان اظهار داشت: ما در چلسی 12 بازیکن آفریقایی داشتیم. آن یک تیم عالی بود و تری همواره روابط خوبی با تک تک آنها داشت. لطفا نگویید که او نژادپرست است چون من می دانم چه می گویم.

وی افزود: دیدیه دروگبا، جره‌می، کلود ماکلله، همگی آنها خواهند گفت که او نژادپرست نیست.

سرمربی رئال مادرید در حالی این موضوع را بیان می کند که بی احترامی تری به فردیناند را رد نکرده است. وی گفت: در فوتبال این چیزها رخ می دهد چون بعضی اوقات یک رقابت فوتبال فراتر از بازی می شود. گاهی اوقات شما واکنش هایی از خود نشان می دهید که بیانگر چهره واقعی شما نیست.