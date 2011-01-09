منچستریونایتد تیم لیورپول را حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد امروز یکشنبه موفق شد با تک گل دقیقه 2 رایان گیگز که از روی نقطه پنالتی رسید، رقیب دیرینه خود را از دور رقابت‌های جام حذفی کنار بزند. استیون جرارد کاپیتان تیم لیورپول در دقیقه 32 این دیدار به دلیل دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد. این نخستین شکست "کنی دالگلیش" در سمت سرمربی تیم فوتبال لیورپول محسوب می شود.

تاتنهام در دیگر دیدار برگزار شده امشب جام حذفی انگلستان با سه گل مقابل میهمان خود چارلتون اتلتیک به برتری رسید. گل‌های تاتنهام در این دیدار را "تاونسند" در دقیقه 49 و "جرمان دفو" در دقایق 58 و 60 به ثمر رساندند.

دیدار تیم‌های چلسی و ایپسویچ در همین چارچوب در حال برگزاری است، ضمن اینکه لسترسیتی و منچسترسیتی آخرین دیدار امشب را برگزار خواهند کرد.