محاکمه 765 عضو القاعده در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم تروریستی عربستان پرونده رسیدگی به اتهامات 765 نفر را در دستور کار دارد.

طبق اعلام شورای قضایی ویژه تروریسم که درسال 2008 در عربستان تشکیل شده این افراد از اعضای شبکه تروریستی القاعده هستند.

یک سخنگوی وزارت دادگستری عربستان در این باره گفت : تا پایان سال 2010 احکام اولیه 325 نفر از این متهمان صادر شده و کار رسیدگی به اتهامات بقیه آنها نیز به زودی به پایان می رسد.

مقامهای عربستانی تا کنون درباره نوع مجازات تروریستها که به گفته آنان گروهی خارج شده از صراط مستقیم هستند، اظهار نظری نکرده اند.