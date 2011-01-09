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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۰۰

محاکمه 765 عضو القاعده در عربستان

محاکمه 765 عضو القاعده در عربستان

دستگاه قضایی عربستان از محاکمه 765 نفر به اتهام اقدام تروریستی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم تروریستی عربستان پرونده رسیدگی به اتهامات 765 نفر را در دستور کار دارد.

طبق اعلام شورای قضایی ویژه تروریسم که درسال 2008 در عربستان تشکیل شده این افراد از اعضای شبکه تروریستی القاعده هستند.
 
یک سخنگوی وزارت دادگستری عربستان در این باره گفت : تا پایان سال 2010 احکام اولیه 325 نفر از این متهمان صادر شده و کار رسیدگی به اتهامات بقیه آنها نیز به زودی به پایان می رسد.
 
مقامهای عربستانی تا کنون درباره نوع مجازات تروریستها که به گفته آنان گروهی خارج شده از صراط مستقیم هستند، اظهار نظری نکرده اند.
کد مطلب 1228493

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