ابهام هنری شاهنامه از مهمترین دلایل ماندگاری آن است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ایرج مهرکی شامگاه یکشنبه در سومین نشست "دوستداران فردوسی" در تالار شهیدان نژادفلاح کرج افزود: شاهنامه از مهمترین آثار ادبیات فارسی است که پس از قرنها در حافظه ایرانی باقی مانده و نسل به نسل حکایت می شود.

وی ادامه داد: جاودانگی این اثر دلایل و عوامل مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها مربوط به ابهام هنری موجود در این اثر است ضمن اینکه این ابهام بر زیبایی شاهنامه نیز می افزاید.

این شاعر افزود: فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ همواره در ادبیات ایران جایگاه خاصی داشته اند و به طور کلی می توان گفت ایرانی ها به این شاعران و آثار آنها بیش از دیگران توجه داشته اند که این امر جای تحقیق دارد.

آثار این شاعران در هر عصری با مخاطبان ارتباط برقرار می کنند

وی عنوان کرد: یکی از دلایل این امر این است که آثار این شاعران همواره در هر عصر و زمانی می توانند با مخاطبان ارتباط برقرار کنتد و هرکس با هر روحیه می تواند از این آثار لذت ببرد.

مهرکی اضافه کرد: بسیاری از افراد اعم از بسیار فرهیخته، کمتر فرهیخته و حتی بیسواد با آثار چهار شاعر یادشده ارتباط نزدیکی برقرار می کنند که این امر در طول گذشته نیز اتفاق افتاده و تداوم دارد.

وی خاطرنشان کرد: شاهنامه 60 هزار بیت دارد و به تحریر درآوردن این تعداد بیت و حفظ آن کار راحتی نیست، آنهم در روزگاری که صنعت نشر و چاپ به شکل امروزی وجود نداشته است.

پایدار ماندن شاهنامه از توجه فراوان به این اثر حکایت می کند

وی خاطرنشان کرذ: در چنین شرایطی باز می بینیم که ابیات شاهنامه قرنها و قرنها پایدار مانده و امروز به دست ما رسیده است که این امر از توجه فراوان به حفظ این اثر حکایت می کند.

مهرکی گفت: شاهنامه برای هر مخاطبی پیغامی دارد که این امر به معنای ابهام هنری این اثر است البته ابهام یادشده، تنها دلیل عظمت شاهنامه نیست و دلایل دیگری نیز وجود دارد.

وی اضافه کرد: کتابهای فراوانی در خصوص اثار فردوسی نوشته شده که تعداد آنها بسیار بالا است و شاید در خصوص اثار هیچ شاعر ایرانی دیگری تا این حد کتاب و مقاله نوشته نشده باشد.

اگر شاهنامه خلق نمی شود، زبان فارسی در شکل کنونی حفظ نمی شد

مهرکی افزود: شاید اگر شاهنامه خلق نمی شود، زبان فارسی در شکل کنونی خود به دست ما نمی رسید که این امر، اهمیت نوشتن شاهنامه و حفظ آن در طی قرون را بیش از پیش اشکار می کند.

وی خاطرنشان کرد: فردوسی خلق کننده شاهنامه است اما داستانهای شاهنامه تنها حاصل تفکرات وی نبوده بلکه تصاویری از مجموعه فرهنگ و باورهای یک قوم است که طی سالها و قرنها شکل گرفته بوده است.

مهرکی یادآور شد: یکی دیگر از عواملی که شاهنامه را بسیار متمایز می کند، این است که فردوسی می دانسته که چه چیزی را باید مطرح کند و چه چیزی را نباید مطرح کند که این امر بسیار مهم است.

نگفتن برخی مسائل باعث می شود که خواننده نیز درگیر داستان شود

وی افزود: فردوسی در برخی از قسمتهای داستانهای شاهنامه، مسائل را به شکل کامل و تا آخر مطرح نکرده که همین نگفتنها باعث می شود که خواننده شاهنامه نیز در در داستان درگیر شود و خود را شریک آن احساس کند.

مهرکی یادآور شد: شاهنامه بیانگر انیدشه ها و آرمانهای ایرانی است ضمن اینکه وجود این اثر از عوامل موثر در حفظ زبان فارسی است.

وی خاطرنشان کرد: باید همه تلاش خود را برای حفظ آثار گرانقدر ادبیات فارسی به کار گیریم و در این زمینه به شکل جدی احساس مسئولیت کنیم و به تناسب توان خود بکوشیم.