  1. استانها
  2. البرز
۱۹ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۲۳

مهرکی تاکید کرد:

ابهام هنری شاهنامه از مهمترین دلایل ماندگاری آن است

ابهام هنری شاهنامه از مهمترین دلایل ماندگاری آن است

کرج - خبرگزاری مهر: استاد ادبیات دانشگاه آزاد کرج گفت: ابهام هنری شاهنامه فردوسی از مهمترین دلایل ماندگاری آن است که این امر باید مورد توجه ادب دوستان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ایرج مهرکی شامگاه یکشنبه در سومین نشست "دوستداران فردوسی" در تالار شهیدان نژادفلاح کرج افزود: شاهنامه از مهمترین آثار ادبیات فارسی است که پس از قرنها در حافظه ایرانی باقی مانده و نسل به نسل حکایت می شود.

وی ادامه داد: جاودانگی این اثر دلایل و عوامل مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها مربوط به ابهام هنری موجود در این اثر است ضمن اینکه این ابهام بر زیبایی شاهنامه نیز می افزاید.

این شاعر افزود: فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ همواره در ادبیات ایران جایگاه خاصی داشته اند و به طور کلی می توان گفت ایرانی ها به این شاعران و آثار آنها بیش از دیگران توجه داشته اند که این امر جای تحقیق دارد.

آثار این شاعران در هر عصری با مخاطبان ارتباط برقرار می کنند

وی عنوان کرد: یکی از دلایل این امر این است که آثار این شاعران همواره در هر عصر و زمانی می توانند با مخاطبان ارتباط برقرار کنتد و هرکس با هر روحیه می تواند از این آثار لذت ببرد.

مهرکی اضافه کرد: بسیاری از افراد اعم از بسیار فرهیخته، کمتر فرهیخته و حتی بیسواد با آثار چهار شاعر یادشده ارتباط نزدیکی برقرار می کنند که این امر در طول گذشته نیز اتفاق افتاده و تداوم دارد.

وی خاطرنشان کرد: شاهنامه 60 هزار بیت دارد و به تحریر درآوردن این تعداد بیت و حفظ آن کار راحتی نیست، آنهم در روزگاری که صنعت نشر و چاپ به شکل امروزی وجود نداشته است.

پایدار ماندن شاهنامه از توجه فراوان به این اثر حکایت می کند

وی خاطرنشان کرذ: در چنین شرایطی باز می بینیم که ابیات شاهنامه قرنها و قرنها پایدار مانده و امروز به دست ما رسیده است که این امر از توجه فراوان به حفظ این اثر حکایت می کند.

مهرکی گفت: شاهنامه برای هر مخاطبی پیغامی دارد که این امر به معنای ابهام هنری این اثر است البته ابهام یادشده، تنها دلیل عظمت شاهنامه نیست و دلایل دیگری نیز وجود دارد.

وی اضافه کرد: کتابهای فراوانی در خصوص اثار فردوسی نوشته شده که تعداد آنها بسیار بالا است و شاید در خصوص اثار هیچ شاعر ایرانی دیگری تا این حد کتاب و مقاله نوشته نشده باشد.

اگر شاهنامه خلق نمی شود، زبان فارسی در شکل کنونی حفظ نمی شد

مهرکی افزود: شاید اگر شاهنامه خلق نمی شود، زبان فارسی در شکل کنونی خود به دست ما نمی رسید که این امر، اهمیت نوشتن شاهنامه و حفظ آن در طی قرون را بیش از پیش اشکار می کند.

وی خاطرنشان کرد: فردوسی خلق کننده شاهنامه است اما داستانهای شاهنامه تنها حاصل تفکرات وی نبوده بلکه تصاویری از مجموعه فرهنگ و باورهای یک قوم است که طی سالها و قرنها شکل گرفته بوده است.

مهرکی یادآور شد: یکی دیگر از عواملی که شاهنامه را بسیار متمایز می کند، این است که فردوسی می دانسته که چه چیزی را باید مطرح کند و چه چیزی را نباید مطرح کند که این امر بسیار مهم است.

نگفتن برخی مسائل باعث می شود که خواننده نیز درگیر داستان شود

وی افزود: فردوسی در برخی از قسمتهای داستانهای شاهنامه، مسائل را به شکل کامل و تا آخر مطرح نکرده که همین نگفتنها باعث می شود که خواننده شاهنامه نیز در در داستان درگیر شود و خود را شریک آن احساس کند.

مهرکی یادآور شد: شاهنامه بیانگر انیدشه ها و آرمانهای ایرانی است ضمن اینکه وجود این اثر از عوامل موثر در حفظ زبان فارسی است.

وی خاطرنشان کرد: باید همه تلاش خود را برای حفظ آثار گرانقدر ادبیات فارسی به کار گیریم و در این زمینه به شکل جدی احساس مسئولیت کنیم و به تناسب توان خود بکوشیم.

کد مطلب 1228496

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها