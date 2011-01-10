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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

گفتگو درباره پرونده هسته ای در مذاکرات استانبول به مصلحت نظام نیست

گفتگو درباره پرونده هسته ای در مذاکرات استانبول به مصلحت نظام نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی با بیان اینکه در مذاکرات آینده ایران با 1+5 دیگر نباید درباره پرونده هسته ای کشورمان بحث شود چون به مصلحت نظام نیست، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات استانبول هم نتیجه قابل قبولی به همراه داشته باشد.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر،  با اشاره به در پیش بودن مذاکرات ایران و کشورهای عضو 1+5 در استانبول اظهار داشت: در مذاکرات آینده ایران با 1+5 دیگر نباید درباره پرونده هسته ای کشورمان بحث شود چون به مصلحت نظام نیست.

وی با تاکید براینکه در مذاکرات استانبول صرفا باید بر روی مشترکات بحث شود، عنوان کرد: مشترکات بین طرفین چارچوبی دارد که بایستی درنظر گرفته شود.

نماینده مردم بیرجند درمجلس در تشریح مشترکات بین طرفین گفت: غربیها یکسری ابهاماتی دارند که باید ما شفاف سازی کنیم و آنها را برطرف نمائیم ولی از طرفی دیگر جمهوری اسلامی هم خواهان حمایت از سوی آژانس و همچنین رفع محدودیت است.

وی تصریح کرد: بدلیل اینکه ما عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم و قوانین آن را اجرا می کنیم پس متقابلا آژانس هم موظف است که از فعالیتهای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران حمایت کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات ژنو 3، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات استانبول هم نتیجه قابل قبولی به همراه داشته باشد.
 

کد مطلب 1228505

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