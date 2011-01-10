گفتگو درباره پرونده هسته ای در مذاکرات استانبول به مصلحت نظام نیست

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن مذاکرات ایران و کشورهای عضو 1+5 در استانبول اظهار داشت: در مذاکرات آینده ایران با 1+5 دیگر نباید درباره پرونده هسته ای کشورمان بحث شود چون به مصلحت نظام نیست.

وی با تاکید براینکه در مذاکرات استانبول صرفا باید بر روی مشترکات بحث شود، عنوان کرد: مشترکات بین طرفین چارچوبی دارد که بایستی درنظر گرفته شود.

نماینده مردم بیرجند درمجلس در تشریح مشترکات بین طرفین گفت: غربیها یکسری ابهاماتی دارند که باید ما شفاف سازی کنیم و آنها را برطرف نمائیم ولی از طرفی دیگر جمهوری اسلامی هم خواهان حمایت از سوی آژانس و همچنین رفع محدودیت است.

وی تصریح کرد: بدلیل اینکه ما عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم و قوانین آن را اجرا می کنیم پس متقابلا آژانس هم موظف است که از فعالیتهای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران حمایت کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات ژنو 3، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات استانبول هم نتیجه قابل قبولی به همراه داشته باشد.

