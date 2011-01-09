به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد عطارنیا بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از اولین مرحله سنجش مهارت قالیبافان استان که به تعداد 100 نفر از خواهران برگزار شد، اظهار داشت: براساس تفاهمنامه منعقد شده با سازمان بازرگانی استان و برنامه ریزی به عمل آمده از افراد معرفی شده، آزمون کتبی و عملی به عمل آمده و در صورت کسب حد نصاب نمرات در این دو آزمون گواهینامه مهارت با استاندارد بین المللی به قالیبافان اعطا میگردد.
عطارنیا با اشاره به حجم وسیع مراجعه قالیبافان وسایر حرفهها به منظور استفاده از خدمات بیمهای افزود: قالیبافان قشر پر تلاش و مولد جامعه هستند و این اداره کل با برنامهریزی و اتخاذ تمهیدات لازم و تسریع در اجرای درخواستها پاسخگوی این قشر بوده است.
عطارنیا همچنین در خصوص قالیبافانی که فاقد سواد خواندن و نوشتن هستند، اظهار داشت: سنجش و ارزشیابی مهارت این دسته به صورت عملی برگزار و در صورت قبولی گواهی صلاحیت حرفهای به تأیید این اداره کل اخذ میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان قم از آغاز برنامه زمان بندی شده سنجش و ارزشیابی مهارت قالیبافان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد عطارنیا بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از اولین مرحله سنجش مهارت قالیبافان استان که به تعداد 100 نفر از خواهران برگزار شد، اظهار داشت: براساس تفاهمنامه منعقد شده با سازمان بازرگانی استان و برنامه ریزی به عمل آمده از افراد معرفی شده، آزمون کتبی و عملی به عمل آمده و در صورت کسب حد نصاب نمرات در این دو آزمون گواهینامه مهارت با استاندارد بین المللی به قالیبافان اعطا میگردد.
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