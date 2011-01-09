زمینه استفاده حداکثری واحدهای صنعتی قم از تسهیلات حمایتی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای معاونین با موضوع بررسی روند اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها طی سخنانی با اشاره به تسهیلات حمایتی پیش بینی شده در بسته سیاستی صنایع، بر لزوم تلاش در جهت تحقق مفاد این بسته در سطح استان تأکید کرد.



وی با بیان اینکه در قالب خط اعتباری انرژی، تسهیلاتی با سود سه درصد برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است، لزوم اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان در خصوص این تسهیلات حمایتی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: باید سازمان صنایع و معادن با همکاری بانکهای عامل، زمینه استفاده حداکثری واحدهای صنعتی خرد و کلان استان از این تسهیلات حمایتی را فراهم کنند.



استاندار قم با اشاره به تأثیر‌پذیری صنایع از انرژی و ضرورت توجه به تغییر الگوی سوخت در این بخش، تسریع در گازرسانی به واحدهای صنعتی فاقد گاز استان را خواستار شد.



حجت الاسلام موسی‌پور با بیان این که سالانه حجم عظیمی از هدر رفت انرژی در خطوط انتقال را شاهد هستیم گفت: باید اصلاح و بهسازی خطوط انتقال و جلوگیری از هدر رفت انرژی به عنوان یک ضرورت در دستور کار جدی ادارات و نهادهای ذیربط قرار گیرد.



وی با اشاره به ضرورت توجه به اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در همه بخشها اظهار داشت: شرکت توزیع برق استان باید تدابیر لازم برای استفاده بهینه از انرژی برق در استان و جلوگیری از روشنایی‌های غیر ضرور را اتخاذ کند.



در این جلسه معاونین استاندار و تعدادی از مدیران دستگاه‌های دست اندرکار طرح هدفمندی یارانه‌ها، گزارشی از روند اجرای طرح در استان ارائه دادند.