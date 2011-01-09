ارومیه رکورددار تیم بدون باخت والیبال در خانه ماند/ پیروزی پیکان، داماش و سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه چهار دیدار معوقه از هفته‌های اول، سوم و چهارم رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برگزار شد که طی آن تیم داماش گیلان در خانه والیبال و در مصاف با دانشگاه آزاد طی سه گیم متوالی به پیروزی رسید. شاگردان حسین معدنی با کسب این برتری مجموع امتیازات خود را در گروه "الف" به 10 امتیاز رساندند.

در دیگر دیدار معوقه هفته نخست و در سالن غدیر ارومیه بازیکنان تیم میزبان در یک دیدار پنج گیمه موفق به شکست کاله مازندران شدند تا همچنان رکورددار تیم بدون باخت در خانه باشند. سایپا نیز در سالن انقلاب البرز دیدار معوقه هفته چهارم مقابل ارتعاشات صنعتی را برگزار کرد و در سه گیم متوالی صاحب پیروزی شد. این دیدار نیز از گروه "الف" برگزار شد.

امروز همچنین دیداری معوقه از هفته سوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بین دو تیم پرسپولیس و پیکان در خانه والیبال برگزار شد که این دیدار نیز با برتری 3 بر یک شاگردان پیمان اکبری به اتمام رسید.

نتیجه کامل دیدارهای معوقه برگزار شده از هفته‌های اول، سوم و چهارم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* ارومیه 3 - کاله مازندران 2

(25 بر 15)، (21 بر 25)، (22 بر 25)، (25 بر 21) و (15 بر 12)

* دانشگاه آزاد صفر - داماش گیلان 3

(16 بر 25)، (22 بر 25) و (23 بر 25)

* سایپای البرز 3 - ارتعاشات صنعتی صفر

(25 بر 20)، (25 بر 20) و (25 بر 17)

* پرسپولیس یک - پیکان تهران 3

(25 بر 18)، (22 بر 25)، (21 بر 25) و (22 بر 25)