تمرین بانشاط ملی پوشان ایران در ورزشگاه الغرافه برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، بازیکنان، مربیان و کادر همراه تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پایان تمرین تیم ملی امارات وارد ورزشگاه الغرافه دوحه شدند و از ساعت 19 مراحل آماده سازی خود را در زمین شماره 2 این ورزشگاه دنبال کردند. تمرین امروز تیم ملی حواشی جالب توجهی داشت که در زیر می آید:

* ملی پوشان ایرانی با اتوبوسی منقش به پرچم سه رنگ کشورمان که روی آن شعار "شاهزاده‌های پارسی" نوشته شده بود، وارد ورزشگاه شدند و خیلی سریع خود را به زمین چمن رساندند. در زمان ورود به ورزشگاه ملی پوشان با خبرنگاران ایرانی روبه‌رو شدند که برخی از آنها به گرمی با خبرنگاران خوش و بش کردند و برخی دیگر بدون توجه از کنار نمایندگان رسانه‌های گروهی گذشتند!

* براساس قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا خبرنگاران تنها می توانستند در 15 دقیقه ابتدایی در محل تمرین تیم ملی حضور داشته باشند که در همین زمان اندک خبرنگاران ایرانی سعی می کردند نهایت استفاده را از حضور در کنار ملی پوشان ببرند.

* قطبی برخلاف دیگر مربیان تیم های آسیایی از روز گذشته قوانین خاصی را برای برگزاری تمرینات تیم ملی وضع کرده و خبرنگاران فقط برای 15 دقیقه ابتدایی می توانند تماشاگر تلاش ملی پوشان ایران باشند.

* اصغر حاجیلو، سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان در زمان ورود به ورزشگاه الغرافه دوحه به گرمی از خبرنگاران ایرانی استقبال کرد.

* پرهام خانلری، پزشک تیم ملی فوتبال شرایط بازیکنان حاضر در اردوی این تیم را مطلوب خواند و تاکید کرد، تمامی بازیکنان مهیای حضور در دیدار مقابل عراق هستند.

* افشین قطبی با شور و حرارتی خاص مراحل آماده سازی تیم ملی را دنبال می کرد. او با حضور در کنار بازیکنان آنها را به انجام تمرین جدی و البته پرنشاط تحریک می کرد.

* بازیکنان در تمرین امروز با پیراهن و شورت سورمه‌ای حاضر شده بودند و این در حالی بود که مربیان پیراهن سبز بر تن داشتند.

* کریم باقری مانند روزهای گذشته در کنار دیگر بازیکنان تیم ملی به تمرین پرداخت. او در زمان کار با توپ بازیکنان در کنار منصوریان حضور داشت و این دو ملی پوش پیشین فوتبال ایران باهم تمرین می کردند.

* ملی پوشان فوتبال ایران پیش از تمرین امشب بازی ژاپن مقابل اردن را در هتل محل اقامت خود تماشا کرده بودند.

* علی کفاشیان، مهدی محمد نبی و سهرابی، سفیر ایران در قطر در اواسط تمرین امشب تیم ملی به ورزشگاه الغرافه دوحه آمدند و تماشاگر تلاش قطبی و شاگردانش شدند.

* آخرین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از رویارویی با عراق فردا شب در زمین چمن شماره یک ورزشگاه الریان برگزار خواهد شد.