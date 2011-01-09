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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۴۳

اعزام کاروان های دانش آموزی راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

اعزام کاروان های دانش آموزی راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

تبریز - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده سپاه عاشورا گفت: استان آذربایجان شرقی آماده اعزام کاروان های راهیان نور ویژه دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب در قالب اردوهای 50 روزه است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ محمد اسماعیل سعیدی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی نهایی کاروان راهیان نور استان گفت: جلسات هماهنگی کاروانهای راهیان نور استان برگزار شده است و بزودی عملیات بزرگ اعزام دنش آموزان به مناطق عملیاتی را آغاز خواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: مدت زمان اجرای این طرح ویژه دانش آموزی 50 روز تعیین شده است و پس از اتمام طرح دانش آموزی سایر عزیزان داوطلب توسط ستاد استانی به راهیان نور اعزام خواهند شد و ستادهای راهیان نور در محلات، ادارات و سازمانه برنامه ریزی عملیاتی را در استان انجام داده اند.

سرهنگ سعیدی با اشاره به فلسفه وجودی کاروان های راهیان نور گفت: در دوران دفاع مقدس مردم غیور اسلامی در واقع نه تنها در مقابل تهاجم وحشیانه رژیم بعثی ایستاد بلکه با تمام وجود در مقابل استکبار جهانی قد علم کرد و در سایه همین استقامت بود که نگذاشت عزت، شرف و غیرت دینی و ملی اش پایمال شود.

وی تصریح کرد: به این ترتیب جنگ خاتمه یافت ولی معنایش این نبود که جنگ در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... به پایان رسیده باشد چرا که استکبار جهانی نتوانسته بود در عرصه های نظامی به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد لذا با ترفندها و اشکال گوناگون دیگر وارد فاز و مرحله جدیدی شود.

سعیدی اظهار داشت: فاز جدید دشمن، حرکت فرهنگی راسخی بر علیه باورها و اعتقادات ملت بزرگ ایران بوده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آشنا سازی نسل جوان با ایده و ایمان راسخ رزمندگان اسلام، حرکت راهیان نور را راه اندازی کرد.

وی همچنین یادآور شد: یکی از فلسفه های وجودی کاروان راهیان نور این است که بتوان از این طریق، ارزشها، فضیلت ها، آرمانها و فرهنگ دفاع، استقامت، جهاد، شهادت و ایثار را به نسل جدید انتقال داد.

جانشین فرمانده سپاه عاشورا همچنین با اشاره به اهداف جنگ نرم افزود: یکی از اهداف جنگ نرم مقابله با ارزش هاست و مهمترین هدف جنگ نرم، سست کردن ایمان و اراده دینی جوانان این مرز و بوم است و در مقابل یکی از کاروانهای راهیان نور تقویت اراده، ایمان و باورهای دینی و تقویت روح استقامت و ایستادگی و شجاعت است.

وی با بیان اینکه دشمنان می خواهند این روحیه را از بین ببرند گفت: ما نیز می خواهیم این روحیه را احیا و زنده کنیم و قطعا یکی از دستاورهای عظیم این حرکت بزرگ حماسی و فرهنگی مقابله با جنگ نرم دشمنان است.

کد مطلب 1228550

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