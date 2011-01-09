۱۹ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۴۴

برگزاری کلاس های پیشگیری از اعتیاد در مساجد تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: کارشناسان آموزش همگانی معاونت اجتماعی با حضور در مساجد راهکارهای پیشگیری از اعتیاد را به جوانان و نوجوانان تبریزی تشریح می کنند.

به گزارش خبرگزار یمهر از تبریز، سرگرد محمد شیری، رئیس اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی فرماندهی انظتامی آذربایجان شرقی در تشریح خبر فوق گفت: در راستای اهداف پیشگیرانه نیروی انتظامی و با تفاهم نامه صورت گرفته با بسیج کلاس های پیشگیری از اعتیاد در مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج کلانشهر تبریز برگزار می گردد.

وی در ادامه اشاره کرد: در این کلاس ها کارشناسان اداره آموزش همگانی استان با حضور در مساجد تبریز و در محیط های صمیمی ضمن تشریح آثار سوء مواد مخدر و تبعات بعدی آن اقدام به آگاه سازی جوانان و نوجوانان نموده و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد را ارائه می کنند.

سرگرد شیری خاطر نشان کرد: جنگ نرم دشمن در زمان کنونی به سمت جوانان برنامه ریزی شده که هوشیاری و آگاهی جوانان و نوجوانان باعث نقش برآب شدن نقشه های دشمنان شده و رشد و بالندگی جوانان این مرزو بوم اسلامی سبب پیشرفت کشورمان خواهد شد.

رئیس اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی استان افزود: امسال کارشناسان این اداره با حضور مستمر و مداوم خود در مساجد و پایگاههای مفاومت بسیج کلانشر تبریز کلاس های پیشگیری از اعتیاد را برگزار و در کنار این کلاس ها مسابقه دانستنیهای انتظامی اجرا و به برندگان هدایایی اهداء می شود.

