برگزاری کلاس های پیشگیری از اعتیاد در مساجد تبریز

به گزارش خبرگزار یمهر از تبریز، سرگرد محمد شیری، رئیس اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی فرماندهی انظتامی آذربایجان شرقی در تشریح خبر فوق گفت: در راستای اهداف پیشگیرانه نیروی انتظامی و با تفاهم نامه صورت گرفته با بسیج کلاس های پیشگیری از اعتیاد در مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج کلانشهر تبریز برگزار می گردد.

وی در ادامه اشاره کرد: در این کلاس ها کارشناسان اداره آموزش همگانی استان با حضور در مساجد تبریز و در محیط های صمیمی ضمن تشریح آثار سوء مواد مخدر و تبعات بعدی آن اقدام به آگاه سازی جوانان و نوجوانان نموده و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد را ارائه می کنند.

سرگرد شیری خاطر نشان کرد: جنگ نرم دشمن در زمان کنونی به سمت جوانان برنامه ریزی شده که هوشیاری و آگاهی جوانان و نوجوانان باعث نقش برآب شدن نقشه های دشمنان شده و رشد و بالندگی جوانان این مرزو بوم اسلامی سبب پیشرفت کشورمان خواهد شد.

رئیس اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی استان افزود: امسال کارشناسان این اداره با حضور مستمر و مداوم خود در مساجد و پایگاههای مفاومت بسیج کلانشر تبریز کلاس های پیشگیری از اعتیاد را برگزار و در کنار این کلاس ها مسابقه دانستنیهای انتظامی اجرا و به برندگان هدایایی اهداء می شود.