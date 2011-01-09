بازرگانی آذربایجان شرقی رتبـه اول پژوهش کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی هفت طرح پژوهشی را به چهارمین جشنواره پژوهشی بازرگانی ارسال کرده است و حائز رتبه برتر کشوری در این زمینه شده است.

طرح های ارسال شده به این جشنواره مسائل مربوط به بخش های مختلف بازرگانی، از جمله، صدور خدمات فنی و مهندسی به عراق شناخت اقتصاد آذربایجان و شناسایی روابط تجاری و اقتصادی ایران به آن کشور، مطالعه آمادگی واحدهای تولیدی استان در راستای عضو شدن در WTO و نیاز سنجی آموزشی در این خصوص، امکان سنجی ایجاد خوشه عسل در شهرستان سراب، شناسایی موانع و راهکارهای گسترش صادرات و سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان شرقی و مطالعه بنگاههای صادراتی استان و بررسی راههای توانمندی آنها را مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، طرح های ارسال شده از سوی سازمان بازرگانی استان، در زمینه پژوهش و آموزش حائز رتبه برتر، حمایت از پایان نامه های پژوهشی رتبه برتر، تدوین و ارایه مقالات علمی- پژوهشی در همایش ها رتبه برتر، چاپ و انتشار طرحهای پژوهشی رتبه دوم و تدوین گزارش های تحقیقی- تحلیلی رتبه دوم را کسب کرده است.

مجموعه رتبه بندی عملکرد پژوهشی و آموزشی سازمانهای بازرگانی کل کشور، سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی با کسب 95.119 امتیاز حائز رتبه برتر در کشور شد و از سوی وزیر بازرگانی مورد تقدیر قرار گرفت.