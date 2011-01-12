افزایش هزینه تولید برخی مصالح / تولید آجرهای فشاری توجیه اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اکنون آجرپزیها قیمت آجر را افزایش داده و آن را از تنی 20 هزار و 500 تومان به 37 تا 47 هزار تومان رساندند.

هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند با تعیین تکلیف قیمتها بسیاری از نگرانی ها هم از بین خواهد رفت اما باید پرسید آیا قیمت آجر ثابت می ماند، افزایش قیمت آجر و به تبع آن مصالح ساختمانی روند بازار مسکن را به چه سمتی سوق خواهد داد؟

برای ادامه کارنیازمند یارانه هستیم

رئیس اتحادیه کوره های آجرپزی ماشینی در گفتگو با خبرنگار امید استان گفت: دولت برای خرید نفت کوره به آجرپزیها یارانه نمی دهد اما تسهیلات بانکی با بهره چهار درصد در اختیار آنها قرار می دهد.

آریان فرد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص افزایش قیمت آجر در اراک گفت: بسیاری از فروشندگان دوره گرد از شهرهای ملایر، خوانسار و گلپایگان در اراک اقدام به فروش آجر به قیمت گران می کنند.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه تنی 42 هزار تومان را برای قیمت آجرپیشنهاد کرده، افزود: ما تولید کنندگان با توجه به وامی که می دهیم و با هزینه های گران شدن برق و سوخت مواجه هستیم پس به ناچار بایستی این قیمتها افزایش پیدا کند.

حدود 20 درصد آجرپزی ها گاز سوز هستند

آریان فرد با تاکید براینکه درحال حاضر کوره های آجرپزی در زمستان تعطیل است و تا اواخر فروردین ماه روشن نمی شود ادامه داد: از 30 کوره آجرپزی در اراک پنج کوره گازی هستند و مابقی از نفت کوره استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه برای گازسوز شدن هرکدام بالغ بر 70 میلیون تومان پول نیاز است افزود: این امر نیازمند حمایت جدی است.

قیمت برخی مصالح ساختمانی افزایش یافت

معاون مسکن و شهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر بازار ساخت و ساز رکود دارد، گفت : قیمت آجر 30 درصد و سیمان 20 درصد افزایش داشته و در آهن تفاوت قیمت نداشته ایم.

حمیدرضا نوازنی اظهارداشت: هرروزه قیمت مصالح به تهران گزارش می شود و پیش بینی دولت ازافزایش قیمت مسکن پنج تا 15 درصد است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری آجر باید بر اساس کارشناسی انجام شود، گفت: هنوز زود است که در مورد افزایش قیمت سخنی به میان آورد و بیشتر جنبه شایعه به خود گرفته است تا واقعیت.

افزایش قیمت ها اندازه دارد

فرماندار اراک نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان آجر باید قیمت خود را واقعی کنند، گفت: این افراد پس از حذف یارانه ها و افزایش قیمت سوخت تنها مجازند تا 27 هزار تومان قیمت خود را افزایش دهند.

حسن آصفری با تاکید براینکه قیمت ها بی رویه نباید افزایش یابد واندازه دارد، ادامه داد: شرکت گاز استان نیز می بایست برای گازکشی هر چه زودتر این واحدها اقدام کند.

تولید آجر فشاری توجیه اقتصادی ندارد

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی با اشاره به عدم توجیه اقتصادی تولید آجر فشاری به روش موجود، گفت: مدیران این واحدها می‌بایست با ارائه طرح‌های نوین، استاندارد و قابل رقابت اقدام کنند.

علیرضا زاوشی افزود: برای تحقق این موضوع تولیدکنندگان باید با بهبود خطوط تولید و استفاده مناسب از حامل‌های انرژی، محصولات استاندارد با کیفیت را جهت عرضه به بازارهای کشور و دنیا تولید کنند.

طرح تحول اقتصادی به عنوان پرماجراترین تصمیم اقتصادی دولت از الزاماتی بود که بایستی اجرا می شد اما با یکنواختی انرژی، می توان پیش بینی کرد که مشکلات درحوزه آجرمخصوصا واحدهایی که از سوخت مازوت استفاده می کنند حل نشود و در صورت ادامه این روند اگر بررسیهای بیشتری در تصمیمات ماخوذه صورت نگیرد بسیاری از این افراد متضرر خواهند شد و قیمت مسکن نیز روند با فراز و نشیب دنبال خواهد شد.