۱۹ دی ۱۳۸۹، ۲۲:۲۹

پیگیری خبر/

احتمال کشته شدن تعدادی از مسافران هواپیما/ امداد رسانی مشکل است

ارومیه - خبرگزاری مهر: در حادثه سقوط هواپیمای مسافری تهران - ارومیه که شامگاه امروز در منطقه "ترمنه" در 15 کیلومتری جاده دریا در ارومیه روی داد تعدادی از مسافران احتمالا کشته شده اند اما هنوز آمار دقیقی از سوی منابع رسمی اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه که در محل حادثه حضور یافته است، مسافرانی که زنده مانده اند از هواپیما خارج شده و به بیمارستان منتقل شده اند.

بر اساس همین گزارش به دلیل بارش سنگین برف و برودت هوا کار امدادرسانی مشکل است، اما  تلاش برای یافتن اجساد کشته شدگان و نیز یافتن زنده ماندگان احتمالی ادامه دارد.

هواپیمای بوئینگ 227 تهران - ارومیه متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر شامگاه امروز در 15 کیلومتری جاده دریا در منطقه ای به نام " ترمنه" که مسکونی است در ارتفاع پایین سقوط کرده است.

کارشناسان حاضر در منطقه علت سقوط را شرایط بد آب و هوایی اعلام می کنند. به گفته شاهدان عینی هواپیما به نظر می رسید خلبان تلاش کرده تا هواپیما را خارج از منطقه مسکونی فرود آورد.

هم اکنون 80 سانتی متر برف درمنطقه سقوط هواپیما روی زمین نشسته است.

