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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۲۳:۱۷

اختصاصی مهر/

8 مصدوم سقوط هواپیما در بیمارستان امام ارومیه فوت شدند

8 مصدوم سقوط هواپیما در بیمارستان امام ارومیه فوت شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: آخرین خبرها از بیمارستان امام خمینی ارومیه حاکی از فوت 8 مصدوم حادثه سقوط هواپیمای تهران - ارومیه در این بیمارستان است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه که هم اکنون در محل بیمارستان امام خمینی حضور دارد ،‌ 8 مصدوم این حادثه ساعتی پس از انتقال به بیمارستان در اثر شدت جراحات وارده فوت شده اند .

بنابر این گزارش 40 نفر از مصدومان حادثه در بیمارستان امام خمینی بستری شدند که 8 نفر فوت شده و  حال تعدادی دیگر ازآنان وخیم اعلام شده است.

بیمارستان امام خمینی ارومیه بزرگترین و مجهزترین بیمارستان آذربایجان غربی است. دیگر مصدومان حادثه به بیمارستانهای عارفیان و آذربایجان منتقل شده اند و هنوز انتقال مصدوم به این بیمارستانها ادامه دارد.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر برخی از مصدومان منتقل شده به این بیمارستانها نیز فوت شده اند که تاکنون آمار دقیقی از آنها اعلام نشده است.

هم اکنون خبرنگار مهر در ارومیه عازم بیمارستانها عارفیان و آذربایجان است تا اخباری از این بیمارستانها نیز مخابره کند.

کد مطلب 1228595

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