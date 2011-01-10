ظرفیت تولید سیمان در گیلان افزایش می یابد

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه سیمان گیلان سبز با ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون تن سیمان و با برآورد میزان سرمایه گذاری هزار و 450 میلیارد ریال که 30 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی است در آستانه بهره برداری قرار دارد و با راه اندازی این واحد 350 نفرمشغول بکار خواهند شد.

وی همچنین به پروژه بزرگ ذوب آهن فولاد خزر تولید کننده شمش فولاد دررشت اشاره کرد و اظهار داشت: کارخانه ذوب آهن فولاد خزر با ظرفیت تولید سالیانه 500 هزارتن شمش فولاد با برآورد میزان سرمایه گذاری افزون برهزار و500 میلیارد ریال که 65 درصد آن ارزی است و با اشتغالزایی 700 نفر در شهر صنعتی رشت به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس صنایع و معادن گیلان گفت: با بهره برداری از این طرح ظرفیت تولید فولاد خام در استان به 650 هزار تن در سال خواهد رسید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: طی 9 ماه سال جاری با صدور 213 فقره پروانه بهره برداری هزار و 890 میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در استان انجام گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد رشد داشته است.

اصغریان با اعلام اینکه این میزان سرمایه گذاری برای سه هزار نفر شغل ایجاد کرده است، افزود: به لحاظ اشتغالزایی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 درصد رشد را نشان می دهد.



وی اظهارداشت: بیشترین پروانه های بهره برداری صنعتی صادره در این مدت به ترتیب مربوط به گروه های صنایع غذایی با 52 فقره، محصولات چوبی با 29 فقره و محصولات نساجی با 21 فقره بوده است.

رئیس صنایع و معادن گیلان گفت: به لحاظ سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری نیز گروههای صنایع غذایی با 530 میلیارد ریال، محصولات شیمیایی با 360 میلیارد ریال و محصولات لاستیکی و پلاستیکی با 236 میلیارد ریال در رده های نخست قرار دارند.

وی همچنین ادامه داد: دراین مدت بیشترین اشتغالزایی در بخش صنعت استان مربوط به گروه های صنایع غذایی با 880 نفر، ساخت ماشین آلات و تجهیزات با 350 نفر و محصولات فلزی با 330 نفر بوده است.