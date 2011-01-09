تاکنون 55 کشته شناسایی شدند/ خلبان قبل از فرود اعلام نقص فنی کرده بود

ابراهیم فتح اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: هواپیمایی 277 خطوط هوایی ایران ایر که از تهران به ارومیه آمده بود 94 مسافر و 12 خدمه داشت.

وی افزود: 32 مجروح حادثه نیز به بیمارستانهای امام خمینی ، عارفیان و آذربایجان منتقل شدند که حال تعدادی از آنها وخیم اعلام شده و احتمال افزایش شمار کشته شدگان وجود دارد.

فتح اللهی خاطرنشان کرد: هم اکنون وزیر راه به ارومیه رسیده و جلسه شورای تامین استان با حضور وی در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: گروه ویژه ای نیز برای بررسی موضوع به ارومیه آمده است.

خلبان قبل از فرود اضطراری اعلام نقص فنی کرده بود

معاون استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: صدای آخرین مکالمه خلبان با برج مراقبت حاکی از آن است که وی قبل از فرود اضطراری در منطقه حسنلو در بخش ترمنه اعلام کرده که هواپیمایش با نقص فنی مواجه شده است.

وی افزود: خلبان در آن شرایط گفته بود که "دیدم کمه، نمی تونم فرود بیام" که در این شرایط از وی خواسته شده بود به تهران بازگردد اما به دلایل نامعلومی در این منطقه سقوط کرده است.

فتح اللهی خاطرنشان کرد: حادثه سقوط هواپیمای 277 به فاصله چند کیلومتری هواپیمای شهید سرلشکر کاظمی روی داده است.

هواپیما با 2 ساعت و 45 دقیقه تاخیر از تهران پرواز کرده بود

معاون استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: هواپیما قرار بود ساعت 16 به وقت تهران به سمت ارومیه حرکت کند اما به دلایل نامشخصی هواپیما عوض شد و هواپیمای جایگزین نیز که با 2 ساعت و 45 دقیقه تاخیر حرکت کرد دچار چنین حادثه ای شده است.

وی تصریح کرد: هواپیما مجر نشده و سقوط نیز نکرده بلکه در زمان فرود اضطراری در منطقه حسنلو در 15 کیلومتری جاده دریا با زمین برخورد کرده و تکه تکه شده است.

روستاییان اولین امدادرسانان حادثه بودند

وی یادآور شد: اولین امداد رسانی توسط اهالی روستای ترمنه صورت گرفته و هم اکنون نیروهای ارتش، سپاه، انتظامی، آتش نشانی و هلال احمر در منطقه مستقر هستند.

به گفته وی یک گروه ویژه نیز از آذربایجان شرقی به منطقه اعزام شده است.

برف و یخبندان و حضور مردم مانع امداد رسانی

معاون استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: به دلیل برودت هوا، یخبندان و ادامه بارش برف و نیز حضور گسترده مردم امداد رسانی با اختلال مواجه شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون شمار زیادی از مردم نیز در جلوی بیمارستانها تجمع کرده اند که این امر نیز مشکل ساز شده است.