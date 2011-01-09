جلسه شورای مدیریت بحران آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای مدیریت بحران آذربایجان غربی که با حضور وزیر راه و ترابری و اعضای این شورا در استانداری آذربایجان غربی تشکیل شد با اشاره به گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور با ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه دلخراش، کشته شدن تعدادی از هموطنان عزیز را به مردم آذربایجان غربی و خانواده های داغدار آنان تسلیت گفت.



جلال زاده افزود: معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور نیز در تماس های جداگانه با حادثه دیدگان سقوط هواپیمای پرواز مسیر تهران - ارومیه ابراز همدردی کردند.



وی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سقوط هواپیما در ارومیه گفت: تعداد کشته شدگان این حادثه تلخ به 71 نفر افزایش یافت.