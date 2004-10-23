نقش آفريني منحصر بفرد 12 ايالت در انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبر

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازروزنامه اينديپندنت، اين روزنامه در مطلبي مي نويسد حتي دريك انتخابات كه درآن رقابت نزديكي وجود دارد مانند انتخابات آمريكا، درحدود سي ايالت كه به طور ضمني براي يكي از طرفها يا ديگري موجب نگراني شده است، اين مي تواند به مسئله اساسي انتخابات نيز منجرشود.



درادامه اين مطلب با توجه به گرايشات مردم واحزاب در مناطق مختلف آمده است يك جمهوري خواه در ايالت هاي كاليفرنيا ، نيويورك ، ايلينويز و ايالت هاي ديگر شمال شرقي وقت خود را تلف مي كند و بايد گفت كه دموكراتها هم نمي توانند بر روي بيشتر ايالات جنوبي و ايالت هايي كه در جلگه هاي بزرگ و كوههاي راكي قرار دارند حساب كنند و با مشخص شدن اين حقيقت معلوم مي شود كه كانديدا ها روي كدام ايالتها مي توانند حساب باز كنند با اينحال بيست ايالت باقي مي ماند كه بسيار سرنوشت ساز هستند كه با نزديك شدن به روز انتخابات ازتعداد اين ايالتها نيز كاسته شود .



اين نويسنده در بخش ديگري از اين مقاله اظهارداشته دسته بندي دقيق ايالت هاي سرنوشت ساز روز به روز و از يك نظر سنجي تا نظرسنجي ديگر و سفرهاي تبليغاتي كانديداها متفاوت است اما هشت ايالت است كه تحت تاثير سه ايالت بزرگ در مناطق مختلف همانند اوهايو ، پنسيلوانيا و فلوريدا كه سرنوشت ساز ترين ايالتها هستند قرار دارند .



اين سه ايالت كه از آراي بالاي الكترال برخوردارند مي توانند يك چهارم از آراء مورد نياز را كه براي پيروزي هر نامزد مورد نيازاست، تامين كنند. عقيده عمومي براين است كه هر كانديدايي كه در دو ايالت از اين سه ايالت بتواند به پيروزي برسد مي تواند وارد كاخ سفيد شود و برمسند قدرت قرار گيرد .



به ظن كارشناسان با توجه به سابقه موجودبويژه انتخابات دوره گذشته رياست جمهوري در اين كشوربسياري معتقدند در پايان روز انتخابات درايالتهاي اوهايو و پنسيلوانيا همانند سال 2000 ممكن است انتخابات با تخلف روبرو شود همان طور كه بوش و رقيب سابقش ال گور كه حالا جاي خود را به جان كري داده است با آن روبرو بودند يعني اين بار به جاي فلوريدا كه در انتخابات گذشته مشكل آفرين بود ايالتهاي اوهايو و پنسيلوانيا مشكل ساز خواهند شد .



كارشناسان انتخابات آمريكا براين باورند سال جاري فلوريدا نسبت به انتخابات قبلي كه بوش در اين ايالت فقط توانست پانصدو سي و هفت راي از كل آراء اين ايالت راكسب كند كه شامل يك هزارم در صد از آراء هواداران خود مي شد وزنه سنگيني محسوب مي شود .



در واقع ، وزنه سنگين آراء انتخاباتي متوجه تغيير جمعيتي در بخشهاي جنوبي و غربي آمريكاست به اين معني است كه كري در مقايسه با ال گور با كار بسيار دشواري در اين مناطق روبرو است .



اما نبايد فقط فلوريدا ، پنسيلوانيا و اوهايو را تنها ايالت هاي سرنوشت به شمار آورد بلكه ايالتهاي ويسكانسين ، مينسوتا و آيوا تااندازه اي مهم تلقي مي شوند اين ايالت ها از نظر دموكراتها قابل اطمينان هستند اما جمهوريخواهان در انتخابات اخير پيشرفت يكنواختي در اين ايالتها داشتند .



فهرست ايالتهاي سرنوشت ساز را مي تواند با اضافه كردن ايالتهاي نيو همپشاير كه بوش در انتخابات قبلي در اين ايالت به پيروزي رسيد و نيو مكزيكو كه ال گور فقط توانست سيصدو شصت و پنج راي از كل آراء ماخوذه را كسب كند تكميل مي شود و نبايد تعجب كرد كه تبليغات انتخاباتي در اين دو ايالت متمركز شده است .



شهر هاي ميامي ، اورلاندو ، و تامپا در فلوريدا جزء ده شهرهستند كه دموكراتها و جمهوريخواهان براي تبليغات خود در نظر گرفته اند . شهرهايي دراوهايو ، كلمبوس و سينسيناتي و كلولند نيز جزء اين شهر ها هستند .



همچنين شهر هاي آلبوكرك در نيو مكزيكو و گرين بي در ويسكانسين در ميان اين ده شهر هستند . پس مي توان گفت كه دوازده ايالت هستند كه نمي توان نتايج انتخابات را در آنها مشخص كرد .



اما ايالتهايي هستند كه مي توان انتظار پيروزي قطعي كري را در آنها داشت كه شامل واشنگتن ، ارگان ، مين ، نيو جرسي مي شود .



اما در ايالتهاي نوادا ، آريزونا ، كلورادو، ميسوري ، آركانزاس ، لوييزيانا ، ويرجينياي غربي ، ويرجينيا و تنسي از ايالتهايي هستند كه مي تواند احتمالا پيروزي بوش را در آنها داد .