47 درصد تماسهای تلفنی با 110 یزد غیرقابل پیگیری است

سرهنگ علی حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در طول 9 ماه گذشته 53 درصد تماسهای مردمی فوریتی و قابل پیگیری و 47 درصد تماسها نیز غیرقابل رسیدگی و در واقع مزاحمت برای پلیس 110 بوده است.

وی افزود: افرادی که برای پلیس ایجاد مزاحمت می ‌کنند، علاوه بر اینکه به لحاظ انسانی و شرعی دچار اشتباه شده ‌اند، پلیس نیز این قابلیت را دارد تا افراد مزاحم را شناسایی و بر اساس ماده 641 قانون اساسی، مزاحمان تلفنی را تحت تعقیب قرار دهد.

حاجی ‌زاده با اشاره به عامل بیشترین تعداد تلفنهای قابل پیگیری در پلیس 110 استان یزد بیان داشت: بیشترین تماسهای مردمی در یزد در زمینه مزاحمتهای خیابانی، تصادفات و نزاع و درگیری است.

پلیس 110 یزد هفت تا 15 دقیقه پس از تماس در محل وقوع جرم حاضر می شود

وی خاطرنشان کرد: پلیس 110 در یزد به طور میانگین هفت دقیقه تا 15 دقیقه طول می ‌کشد تا در محل وقوع جرم حضور یابد.

حاجی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف و ماموریتهای پلیس 110 اظهار داشت: پلیس 110 ماموریتهای ویژه ‌ای را در طول دوران فعالیت خود انجام داده است اما اصلی ‌ترین هدف و ماموریت این یگان، ایجاد نا امنی برای بزهکاران و متخلفان است.

وی با اشاره به کارکردهای پلیس 110 افزود: ایجاد تحول و تحرک در حضور به موقع پلیس در صحنه، کاهش مراجعه مردم به کلانتری‌ ها در مواقع اضطراری، افزایش ضریب ناامنی برای مجرمان و بزهکاران در نتیجه حضور سریع در صحنه جرم و افزایش احساس امنیت از مهمترین کارکردهای پلیس 110 در طول سالیان گذشته بوده است.

حاجی ‌زاده خاطرنشان کرد: پلیس 110 همچنین همکاری موثری در عملیات امداد و نجات بین پلیس و سایر واحدهای اداری داشته و در برطرف شدن فاصله ارتباطی پلیس و مردم نقشی اساسی ایفا کرده است.

وی جلوگیری از معطلی و سرگردانی مردم در مراجعه به مراکز پلیس،‌ تسهیل و امکان برقراری ارتباط سریع با پلیس حتی برای کودکان و افراد ناتوان، تناسب عملیاتی پلیس با نوع جرم و حضور به هنگام و در اسرع وقت را از دیگر مواردی برشمرد که به عنوان اهداف این یگان دنبال می‌ شود.