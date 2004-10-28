استنباطها، نگرشها و دلالتهاي تفسر نوين بايد از قرآن اخذ شود

دكتر محمد صادق تهراني، مترجم و مفسر قرآن، در گفت و گو با گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" گفت: تفسير قرآن به قرآن تفسير به راي قرآن است، بر اين اصل تفسير قرآن با نظرات اين و آن تفسير به راي و غلط است و موجب تناقضها و تضادهايي در تفسير قرآن مي باشد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه دلايل نگارش يك تفسير چيست و چرا متن مقدس الهي احتياج به تفسير دارد گفت : تفسير قرآن به معناي استفسار از آن است، يعني آياتي را با آيات متشابه معنا كردن. اما تفسير غير از استفسار نيز هست و بدين معناست كه علوم و عقايد و تفكرات ديگران را بر قرآن تحميل نكنيم.



وي در ادامه اظهار داشت : لذا تفسير قرآن به قرآن تفسير به راي قرآن است و قرآن با خود قرآن تفسير مي شود. قرآن بهترين تفسير براي آراء و نظرات است. بر اين اصل تفسير قرآن با نظرات اين و آن، تفسير به راي و غلط است و موجب تناقض ها و تضادهايي در تفسير قرآن مي شود ، حال آن كه وحدت دلالتي قرآن با بهترين بيانش كه حتي از كتب وحياني ديگر آشكارتر است از مسلمات اسلامي است. بنابراين بهترين تفسر نويني را كه مي توانيم از قرآن ارائه كنيم تفسيري است كه استنباطها، نگرشها و دلالتهاي آن را از قرآن اخذ كنيم.



دكتر تهراني همچنين ارائه تفاسير گوناگون براي مخاطبان مختلف را متاثر از قرآن دانست و گفت : در قرآن بر اين امر تاكيد شده كه مردم از قومها و گونه هاي متفاوتي آفريده شدند. پس ما دو گونه مخاطب داريم ، يكي مخاطبان عام كه همه آيات را شامل مي شود و ديگري مخاطبان خاص كه رسول(ص) و ائمه اطهار(ع) هستند. لذا مي توانيم براي قشرهاي مختلف تفاسير گوناگون داشته باشيم. اما رعايت اصل و وحدت مبنايي را نبايد فراموش كرد و بايد بر متن قرآن متصل بود.



وي نياز به تفاسير نوين كه بر پايه گرايشهاي مختلف علمي صورت گرفته باشد را نياز زمانه دانست و گفت : فهم مختلف است و در عين اختلافي كه دارد وحدت تكاملي نيز دارد. لذا اگر تحميل نباشد وحدت دارد و اگر تحميل باشد موجب تضاد و تناقض مي شود ، چنان كه امروزه در اغلب تفاسير ديده مي شود كه قصد مفسرين تحميل فهم خود بر قرآن است.

