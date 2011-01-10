به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین‌ ابراهیمی ‌دینانی در کتاب "خواجه نصیر؛ فیلسوف گفتگو" درباره فیلسوف، متکلم یا عارف بودن خواجه نصیر بحث کرده است.

به اعتقاد دینانی خواجه نصیر یک فیسلوف است زیرا با برهان و استدلال مباحث را به پیش می‌راند و گفتگویی فلسفی را در پیش می‌گیرد.

خواجه ‌نصیر که در دوران هلاکوخان مغول می‌زیست، مباحث فلسفی قابل تأملی درباره خدا، انسان و جهان دارد. برهان او در اثبات وجود خداوند از شهرت بسیاری برخوردار است.

این نشست چهارشنبه 22 دی ماه ساعت 16:30 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2 برگزار می‌شود.