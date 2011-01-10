کشته های سقوط هواپیما به 77 نفر رسید/ جستجو برای یافتن 2 مسافر

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیمهای جستجو و نجات جمعیت هلال احمر همچنان در صحنه حادثه سقوط هواپیما حضور دارند گفت: از تعداد 33 زخمی اعلام شده 9 زخمی سرپایی درمان شدند و آمار زخمیها به 24 نفر کاهش یافت.

رئیس سازمان امداد و نجات کشور با اشاره به اینکه هم اکنون آمار کشته های سقوط هواپیما به 77 نفر رسیده گفت: هویت 32 نفر از کشته شدگان مشخص شده است.

به گزارش مهر، شب گذشته یک فروند هواپیمای بوئینگ مسافربری به شماره 277 از تهران به ارومیه در حال فرود دچار سانحه شد.

تعداد سرنشینان این هواپیما 92 مسافر بزرگسال، دو مسافر نوزاد و 12 خدمه بوده است.





