تفاسير عمومي مي تواند نياز جامعه ما را بر طرف سازد

انصاري، قرآن پژوه و از اعضاي نويسندگان ترجمان وحي، در پاسخ به اين پرسش كه دلايل نگارش يك تفسير چيست و چرا متن مقدس الهي احتياج به تفسير دارد گفت : از آنجا كه قرآن كلام الهي است و براي بشر نيز قرآن نازل شده و انسانها مي بايست به محتواي آن عمل كنند لذا كلام خدا در معرض تفسير مي تواند قرار بگيرد منتهي اين تفسير مي بايست بر شناخت قرآن متكي باشد يعني كساني قرآن را تفسير كنند كه آشنايي كامل به مفاهيم قرآن وبرداشت درستي از آيات قرآن داشته باشند و طبيعي است كه علومي كه براي تفسير قرآن لازم است بايد از آن علوم برخوردار باشند.



وي در ادامه تاكيد كرد : تفسير انساني بايد متكي برمنابع وحياني باشد و مفسر بايد بر روايات تفسيري هم عنايت كامل داشته باشد چون روايات تفسيري نقش موثري در روشن نمودن آيات دارد. البته يكسري مباحث عقلاني نيز در اين مسير نقش موثري ايفا مي كنند ، اما مجموعه علوم نقلي و عقلي كه در اختيار انسان آشنا به تفسير متن مقدس الهي قرار دارد مي تواند زمينه را براي ارائه تفسير نويني فراهم كند.

انصاري درباره ارائه تفاسير مختلف براي مخاطبان گوناگون گفت : سطح نشر نگارش مفسران در صورتي كه از نظر محتوا متفاوت باشد مي تواند براي مخاطبان مختلف نيز تفسير ارائه كرد.



وي درباره نياز نگارش تفسير بر پايه گرايشهاي مختلف علمي اظهار داشت : در گذشته تفاسير مختلفي نوشته مي شد و روشهايي را نيز اعمال مي كردند اما زمان ما حاكميت تفاسير نوين را چندان نمي پذيرد. به عنوان مثال تفسير سيد قطب كه در كشور ما هم بسيار مورد توجه بود اينك زمينه اي بر علاقه و جذابيت ندارد. در زمان ما بيشتر به جنبه عمومي تفسير توجه مي شود يعني به نوعي جامع تمام علوم باشد و در اين حد مي تواند نياز جامعه ما را بر طرف سازد.



انصاري همچنين درباره استفاده از شيوه هاي جديد در ارائه تفاسير نوين گفت : اگر گرايشهاي مختلف با قرآن تماس نزديك داشته باشد مناسب نيز هست كه مطرح شود. چرا كه يكسري از فرضيه هاي علمي هست كه مي توانيم به تفسير قرآن ربط دهيم اما برخي از مسائل كه در تفسير كاربردي ندارد را لزومي نيست كه در تفسير استفاده كنيم.

