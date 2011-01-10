رئال مادرید با درخشش رونالدو مقابل ویارئال به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید یکشنبه شب در چارچوب هفته هجدهم رقابت‌های لالیگا اسپانیا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مقابل ویارئال به برتری 4 بر 2 رسید. گل‌های رئال مادرید در این دیدار خانگی را کریستیانو رونالدو در دقایق (9 ، 45 و 79) و کاکا (82) به ثمر رساندند و برای تیم ویارئال نیز روبن کانی (7) و مارکو روبن (18) گلزنی کردند.

در سایر دیدارهای دیشب لالیگا نتایج زیر حاصل شد:

* اسپانیول 4 - رئال زاراگوزا صفر

* مایورکا 4 - آلمریا یک

* اوساسونا صفر - ختافه صفر

* راسینگ سانتاندر یک - اسپورتینگ گیخون یک

* لوانته صفر - والنسیا یک

هفته هجدهم رقابت‌های لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های هرکولس و آتلتیکومادرید به پایان خواهد رسید.

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 49 امتیاز

2- رئال مادرید 47 امتیاز

3- ویارئال 36 امتیاز

4- والنسیا 34 امتیاز

---------------------------------------------------------

18- اسپورتینگ گیخون 13 امتیاز - تفاضل گل 12-

19- آلمریا 13 امتیاز - تفاضل گل 15-

20- رئال زاراگوزا 13 امتیاز - تفاضل گل 16-