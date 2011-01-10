بهروز غریبپور درباره لغو اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" در اصفهان به خبرنگار مهر گفت: پیش از این گروهی پنج نفره برای مذاکرده و دیدن اثر از نزدیک از اصفهان به تهران آمدند و حتی دیویدی اثر از طرف آقای سلطانآقایی به افراد مختلف در شهر اصفهان نشان داده شد. به ما گفته شد چون نمایش عروسکی است احتمال دارد از طرف برخی افراد اعتراضهایی به اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" در اصفهان باشد و به دلیل همین واهمهها اجرای اپرای "عاشورا" در اصفهان لغو شد.
وی ادامه داد: از ابتدا قصد نداشتم تا از اجرای اپرای "عاشورا" انصراف دهم اما آقای صراحی مدیر تالار هنر اصفهان با من تماس گرفتند و گفتند که شرایط برای اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" مشخص نیست و برای اجرای اپرای "مولوی" وارد مذاکره شویم. اما از آنجایی که وقتی میزبان به صورت یکطرفه اجرای یک اثر را لغو میکند پس این اتفاق میتواند برای اثر دیگر هم رخ دهد این پیشنهاد را قبول نکردم.
سرپرست گروه تئاتر "آران" تأکید کرد: لغو اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" به دلیل عدم توافق من نبوده و میزبان اجرای این اثر را لغو کرده است. من برای این اجرا آماده بودم و حتی با برخی افراد گروه هم که اهمیت اجرا در داخل کشور را نمیدانستند برخورد کردم و افرادی را جایگزین آنها کردم. متأسفم که سازمان فرهنگی هنری شهرداری اصفهان و تالار هنر اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" را لغو کردند.
غریبپور با اشاره به شرایط پیچیده و سخت موجود برای آماده سازی انتقال دکور و عروسکهای اپراهای عروسکی جهت اجرا در داخل و خارج از کشور یادآور شد: تمام مقدمات از طرف گروه تئاتر آران برای سفر به اصفهان انجام شده بود و حتی دکور و عروسکها بسته بندی شده بودند. متأسفانه این اجرا به صورت یکطرفه از سوی میزبان و دعوت کننده لغو شد.
کارگردان اپراهای عروسکی "رستم و سهراب"، "مکبث"، "عاشورا" و "مولوی" درباره بستن قرارداد با افراد یا نهادهای دعوت کننده برای اجرای اپراهای عروسکی در شهرهای مختلف و تعیین خسارت در صورت لغو قرارداد به عنوان امری پیشگیرنده گفت: چون احساس میکردم رابطه فرهنگی شفاف است و نیاز به قرارداد ندارد بدون قرارداد دعوت را قبول کردم. اما از آنجایی که این تجربه تلخ را داشتم از این پس به صحبتهای شفاهی مدیران توجه نمیکنم.
سرپرست گروه تئاتر آران از لغو اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" در شهر اصفهان توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری و تالار هنر این شهر خبر داد.
بهروز غریبپور درباره لغو اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" در اصفهان به خبرنگار مهر گفت: پیش از این گروهی پنج نفره برای مذاکرده و دیدن اثر از نزدیک از اصفهان به تهران آمدند و حتی دیویدی اثر از طرف آقای سلطانآقایی به افراد مختلف در شهر اصفهان نشان داده شد. به ما گفته شد چون نمایش عروسکی است احتمال دارد از طرف برخی افراد اعتراضهایی به اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" در اصفهان باشد و به دلیل همین واهمهها اجرای اپرای "عاشورا" در اصفهان لغو شد.
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