مهدی کامرانی در گفتگو با خبرنگار مهر همه تیمهای شرکت کننده در مسابقات باشگاههای غرب آسیا را قابل احترام خواند و اظهارداشت: آنها بازیکنان وطنی خوبی در اختیار دارند اما حرف اول را در اینگونه تیمها بازیکنان خارجی میزنند، طوریکه بعد از هر باخت و برای نتیجه گیری بهتر اول آنها تغییر میکنند.
وی تاکید کرد: در کل تیمهای عربی برای جذب بازیکن خارجی سرمایه گذاری زیادی میکنند. نیروهای خارجی آنها برای شرکت در این دوره از رقابتهای باشگاههای غرب آسیا هم تغییر زیادی داشته است. به همین دلیل شناخت خیلی زیادی از حریفانمان نداریم. با این حال مصمم به قهرمانی هستیم.
گارد راس تیم بسکتبال مهرام خاطرنشان کرد: قهرمانی در غرب آسیا، لیگ برتر ایران و باشگاههای آسیا سه هدف پیش روی مهرام است. برای رسیدن به تک تک این اهداف باید قهرمانی را از همین مرحله نخست مسابقات باشگاههای غرب آسیا آغاز کنیم، بدون توجه به اینکه کادر فنی و ترکیب بازیکنان مهرام نسبت به همیشه تغییراتی داشته است.
کامرانی خاطرنشان کرد: درست است که ترکیب کلی مهرام نسبت به همیشه تغییراتی داشته است اما این موضوع هیچ تغییری در اهداف ما نداشته است. ضمن اینکه بیشتر از همیشه مصمم هستیم برای بسکتبال ایران آبروداری کنیم. این آبروداری فقط با قهرمانی حاصل خواهد شد.
کاپیتان تیم بسکتبال مهرام تصریح کرد: گذشته از همه اینها مهرام در حال حاضر شرایط خوبی دارد. مرحله نخست رقابتهای بسکتبال باشگاههای غرب آسیا بهترین فرصت برای محک زدن تیم است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهرام در گروه B مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا با دانشگاه اردن، الجیش سوریه، شانویل لبنان و دهوک عراق همگروه است. دیدارهای این گروه از روز چهارشنبه در عمان پایتخت اردن آغاز میشود. مهرام مدافع عنوان قهرمانی غرب آسیا و قاره کهن است.
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