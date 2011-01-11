مهدی کامرانی در گفتگو با خبرنگار مهر همه تیم‎های شرکت کننده در مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا را قابل احترام خواند و اظهارداشت: آنها بازیکنان وطنی خوبی در اختیار دارند اما حرف اول را در اینگونه تیم‎ها بازیکنان خارجی می‎زنند، طوریکه بعد از هر باخت و برای نتیجه گیری بهتر اول آنها تغییر می‌کنند.

وی تاکید کرد: در کل تیم‎های عربی برای جذب بازیکن خارجی سرمایه گذاری زیادی می‎کنند. نیروهای خارجی آنها برای شرکت در این دوره از رقابت‏های باشگاه‎های غرب آسیا هم تغییر زیادی داشته است. به همین دلیل شناخت خیلی زیادی از حریفان‌مان نداریم. با این حال مصمم به قهرمانی هستیم.

گارد راس تیم بسکتبال مهرام خاطرنشان کرد: قهرمانی در غرب آسیا، لیگ برتر ایران و باشگاه‎های آسیا سه هدف پیش روی مهرام است. برای رسیدن به تک تک این اهداف باید قهرمانی را از همین مرحله نخست مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا آغاز کنیم، بدون توجه به اینکه کادر فنی و ترکیب بازیکنان مهرام نسبت به همیشه تغییراتی داشته است.

کامرانی خاطرنشان کرد: درست است که ترکیب کلی مهرام نسبت به همیشه تغییراتی داشته است اما این موضوع هیچ تغییری در اهداف ما نداشته است. ضمن اینکه بیشتر از همیشه مصمم هستیم برای بسکتبال ایران آبروداری کنیم. این آبروداری فقط با قهرمانی حاصل خواهد شد.

کاپیتان تیم بسکتبال مهرام تصریح کرد: گذشته از همه اینها مهرام در حال حاضر شرایط خوبی دارد. مرحله نخست رقابت‌های بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا بهترین فرصت برای محک زدن تیم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرام در گروه B مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا با دانشگاه اردن، الجیش سوریه، شانویل لبنان و دهوک عراق همگروه است. دیدارهای این گروه از روز چهارشنبه در عمان پایتخت اردن آغاز می‎شود. مهرام مدافع عنوان قهرمانی غرب آسیا و قاره کهن است.