حسین ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: رقابت‌های امسال منطبق بر قوانین سازمان لیگ برگزار شد و به هیچ عنوان هم سخت نبود. در قوانین امسال همه تیم‌ها برای تشویق و ترغیب به حضور تیراندازان رده سنی جوانان (متولدین 1368 به بالا) ملزم شدند.

وی افزود: حضور این تیراندازان در هر تیمی ریسک بود چون درصد خطای این تیراندازان بیشتر است اما اگر تیراندازی در این رده سنی به امتیازات خوبی دست می‌یافت امتیاز بیشتری را نصیب تیم خود می‌کرد. با همین قانون از تیراندازان جوان استفاده کردیم و با اعتراض به عدم محاسبه امتیاز آنها به سازمان لیگ موفق به کسب امتیاز یکی از این تیراندازها در بخش بانوان شدیم اما متاسفانه برخی تیم‌ها با عجله و بدون بررسی مجدد قوانین لیگ دست به اعتراض زدند.

مربی تیم تیراندازی استقلال خاطرنشان کرد: همه تیم‌ها پیش از آغاز لیگ پیشنهادات خود را ارائه کردند برخی از آنها قبول شد و برخی نه. با این اوصاف اظهارنظر و اعتراض تیم‌ها نسبت به نتایج مسابقات، در شرایطی که خودمان قوانین لیگ را قبول کرده‌ایم و تاییدیه آنها توسط خودمان امضاء شده است، مغایرت دارد.

وی با بیان برخی از اشکالات مسابقات، گفت: ما امسال هم شاهد ریزش سه تیم در مراحل برگزاری لیگ برتر تیراندازی به اهداف پروازی بودیم. خوب است سازمان لیگ فدراسیون تیراندازی از این تیم‌ها بابت حضورشان ضمانت بگیرد تا در اواسط مسابقات شاهد به هم ریختن برنامه دیدارها نشویم.

ضیایی ادامه داد: در کنار آن بهتر است ترتیبی اتخاذ کنند که تیم‌ها از تیراندازان زبده‌تری استفاده کنند تا سطح مسابقات بالا برود. اشکال سوم لیگ هم در دو گروه شدن آن بود. به نظر می‌آید مسابقات در یک گروه برگزار شود، بهتر است.

وی با تشکر از مسئولان باشگاه استقلال و حمایت آنها از رشته تیراندازی، تصریح کرد: به دلیل تداخل و فشردگی برنامه‌های تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو و رقابت‌های قهرمانی جهان هنوز نتوانسته‌ایم از پاداش قهرمانی سال گذشته لیگ برتر استفاده کنیم. طبق برنامه قرار بود به عنوان پاداش راهی یک رویداد بین‌المللی شویم.

سرپرست تیم تیراندازی استقلال با اشاره به اینکه لیگ به تازگی تمام شده است، گفت: هنوز فدراسیون و باشگاه تصمیمی برای چگونگی تشویق تیم ما به عنوان قهرمان دومین دوره لیگ برتر اتخاذ نکرده است.