سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجید مصلحی مدیر کل امور استانها و مجلس حوزه هنری کشور طی حکمی "شهرام خدایی علمداری" را به عنوان سرپرست حوزه هنری استان آذربایجان شرقی منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با تاییدات الهی و بهره‌گیری از معارف اسلام و یافته‌های علمی مرتبط با مسئولیت‌ها و با جلب همکاری هنرمندان متعهد در تحقق رسالت‌های محوری حوزه هنری یعنی شناسایی،‌ جذب و پرورش نسل تازه‌ای از هنرمندان متعهد و خلق آثار نمونه از هنر دینی بتوانید فضای تازه‌ای از فرهنگ اسلامی را در استان آذربایجان شرقی به وجود آورید.

شهرام خدایی علمداری از سال 62 فعالیت تئاتری خود را آغاز کرده و در سال 1379 در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل کارگردانی شد.

وی استاد دانشگاه بوده و پیش از این در کارنامه کاری خود مدیریت خانه تاتر تبریز، مدیریت مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز و ریاست اداره امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان را در کارنامه دارد.

پیش از این حسن نجفی به مدت پنج سال ریاست حوزه هنری آذربایجان شرقی را عهده دار بود.