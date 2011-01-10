به گزارش خبرگزاری مهر، در این ویژهنامه که به زندگی و آثار شمس آلاحمد پرداخته شده، آثار و گفتاری از حضرت امام خمینی (ره)، حضرت آیتالله خامنهای، جلال آلاحمد، سیدمحمود دعایی، احمد آلاحمد و محسن مومنی وجود دارد.
گفتگوی اختصاصی با شمس آلاحمد و روایت شمس از روزی که جلال درگذشت و همچنین پیدا و پنهان از زندگی شمس در گفتگو با همسرش از مطالب دیگری است که در این مجلد منتشر شده است.
در این ویژهنامه، آثاری از محمدرضا سرشار، عزتالله ضرغامی، سیدعباس محدث، ابوالقاسم رادفر، حسین فتاحی و سمیرا اصلانپور نیز به چشم میخورد و در پایان آن شعری از سیدمحمود سجادی با عنوان آفتابی در میان سایهای به چاپ رسیده است.
این ویژهنامه 112 صفحهای در برنامه بزرگداشت شمس آلاحمد که ساعت 15 روز سهشنبه 21 دی ماه در تالار مهر حوزه هنری برگزار خواهد شد، توزیع میشود.
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