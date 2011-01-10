یک میلیون و 500 هزار زائر از مرز مهران تردد کردند

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: از این تعداد زائر بیش از یک میلیون و120 هزار زائر ایرانی و مابقی اتباع خارجی هستند.

فیض الله جوادیان با اشاره به اینکه تردد زائران عتبات عالیات از پایانه مسافربری مهران از ابتدای سالجاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال 41 درصد افزایش نشان می دهد، افزود: برقراری امنیت در مرز مهران مهمترین عامل تردد زائران از این مرز بین المللی است.

وی عنوان کرد: مرز بین المللی مهران مهمترین کانون تردد زائران ایرانی به عتبات عالیات کشور عراق است.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر هیچ مشکلی در تردد زائران عتبات عالیات به کشور عراق وجود ندارد.

