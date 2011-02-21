به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از یک روز استراحت از ساعت 15 امروز دوشنبه تمریناتش را برای دیدار روز پنجشنبه برابر سپاهان در زمین صنایع دفاع برگزار کرد که در این تمرین کاپیتان آبی ها به دلیل سفر به امارات جهت رسیدگی به امور شخصی اش غایب بود.

علاوه بر فرهاد مجیدی که با اجازه کادر فنی راهی دبی شده بود، محسن یوسفی نیز به دلیل برگزاری مراسم عقدکنانش غایب بود. با این حال ناصر حجازی و شاهرخ بیانی با حضور در محل تمرین آبی پوشان دقایقی را با کادر فنی و بازیکنان گفتگو کردند. در این تمرین محمدی همچنان انفرادی تمرین کرد.

قبل از شروع تمرین به دلیل بارش باران در شمال تهران مسئولان ورزشگاه صنایع دفاع روی زمین را با روکش ویژه پوشانده بودند که بازیکنان استقلال مجبور شدند خودشان این روکش را بردارند. در این بین برداشتن این روکش به سوژه خنده ای برای بازیکنان و مزاح آنها با یکدیگر تبدیل شده بود.

تمرین امروز استقلال با دویدن بازیکنان دور زمین و انجام تمرینات سرعتی زیر نظر نوشادی پیگیری شد و سپس بازیکنان در نصف زمین به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند و سپس در دو گروه زرد و آبی به فوتبال درون تیمی پرداختند که فکری، مظلومی ، فریبا و گده بر این تمرینات نظارت کامل داشتند.

در بخش پایانی تمرین امروز بازیکنان تمرین شوت از راه دور را در دستور کار قراردادند که کری های وحید طالب لو درون دروازه بر جذابیت های این بخش افزوده بود. در این بخش طالب لو عملکرد قابل قبولی داشت و حتی برخی توپ ها را بدون دست مهار می کرد!

تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و چهارم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان مهمان تیم مدعی سپاهان با هدایت امیر قلعه نویی است. دو تیم در جدول رده بندی دوم و سوم هستند.