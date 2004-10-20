به گزارش خبرگزاري" مهر" اين جلسه به رياست حبيب الله ناظريان وبا حضورعليرضا سمندر ومحسن آشوري نايب رييس ودبير فدراسيون، جمشيد سليمي مشاورعالي فدراسيون، اكرامي نماينده سبكهاي WKF، حسين نگيني نماينده سبكهاي آزاد، داود محمدي مشاوراموربين الملل، دكترهروي مشاورحقوقي، پناهي نماينده هياتها، نورمحمدنيا رييس كميته مربيان، فضلي رييس كميته تحقيقات و پژوهش، خانم صديقي رييس كميته روابط بين الملل وشهيدي مسوول روابط عمومي تشكيل شد.
دراين جلسه با اعزام تيم استان مازندران به مسابقات بين المللي هلند واعزام تيم شيتوريوبه مسابقات بين المللي آلمان موافقت شد، ولي با اعزام تيم سيستان وبلوچستان به مسابقات بين المللي سري لانكا مخالفت گرديد.
گفتني است: مسابقات بين المللي هلند درسه وزن با هزينه شخصي وبا حضورتيم بزرگسالان استان مازندران ازاول آذر ماه بمدت يك هفته انجام خواهد شد ومسابقات بين المللي آلمان نيزبه دعوت سازمان جهاني شيتوريو( سي كوكاي) درسه رده سني خردسالان جوانان واميد بزرگسالان 30 آبان ماه آغازخواهد شد. دراين رقابتها نمايندگان تيم شيتوريودردوگروه 15 نفره ازخانمها وآقايان با هزينه شخصي شركت خواهند كرد.
شوراي مقدماتي بررسي اعزامهاي برون مرزي فدراسيون كاراته درمحل فدراسيون كاراته با هدف اعلام نظر پيرامون 3 مورد اعزام برون مرزي تشكيل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاري" مهر" اين جلسه به رياست حبيب الله ناظريان وبا حضورعليرضا سمندر ومحسن آشوري نايب رييس ودبير فدراسيون، جمشيد سليمي مشاورعالي فدراسيون، اكرامي نماينده سبكهاي WKF، حسين نگيني نماينده سبكهاي آزاد، داود محمدي مشاوراموربين الملل، دكترهروي مشاورحقوقي، پناهي نماينده هياتها، نورمحمدنيا رييس كميته مربيان، فضلي رييس كميته تحقيقات و پژوهش، خانم صديقي رييس كميته روابط بين الملل وشهيدي مسوول روابط عمومي تشكيل شد.
نظر شما