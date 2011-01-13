پیش بینی مایوس کننده برای گردشگری ایران/ منشور کوروش فعلا ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اوائل این هفته ساختمان تاریخی پرچم دروازه شمیران به صورت کامل تخریب شد تا به مجتمع تجاری شود این در حالی است که این ساختمان در حریم اصلی مسجد تاریخی فخرآباد واقع شده و قرار بود در فهرست آثار ملی به ثبت برسد.

این ساختمان اولین هتل آپارتمان ایران بود که به نام ایران اسکرین نیز در میان اهالی دروازه شمیران شهرت داشت. زمانی شنیده می شد که سازمان میراث فرهنگی قصد دارد این ساختمان را که قدمت آن به دوره پهلوی برمی گردد در فهرست آثار ملی ایران به ثبت برساند اما تعلل این سازمان باعث شد تا یکی دیگر از بناهای تاریخی تهران از بین برود.

پیش بینی مایوس کننده Wttc برای گردشگری ایران

به رغم گفته های معاون گردشگری و رئیس سازمان میراث فرهنگی مبنی بر رشد صنعت گردشگری ایران در سالهای آینده شورای جهانی سفر و گردشگری ( Wttc) در آخرین گزارشهای خود مربوط به بررسی اثرات اقتصادی توریسم در 181 کشور جهان از جمله ایران تا سال 2020 وضعیت نامطلوبی را برای آینده گردشگری ایران پیش‌بینی کرده است.

بنابر آخرین گزارشهای این سازمان که آمار و وضعیت گردشگری کشورها را از سال 2010 تا 2020 میلادی پیش‌بینی کرده است ایران در سال 2010 میلادی رشد 9/3 درصدی در صنعت گردشگری دارد. بر اساس همین گزارش وضعیت گردشگری ایران تا سال 2020 با رکود مواجه می‌شود و این عدد به 8/3 درصد می‌رسد.

منشور کوروش تا پایان عید نوروز سال آینده در ایران می ماند

بالاخره خبر تمدید حضور منشور کوروش در ایران که مدتی پیش توسط یکی از سایتهای اطلاع رسانی به نام بلومبرگ منتشر شده بود به واقعیت پیوست و این منشور تا 18 فروردین سال 89 در ایران می ماند.

پایگاه اطلاع رسانی بلومبرگ به نقل از مقامات موزه بریتانیا، در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: منشور کوروش که از ماه سپتامبر امسال در موزه‌ ملی ایران نمایش داده شده است و قرار بود 16 ژانویه (26 دی‌ماه) به انگلیس برگردانده شود تا 15 آوریل 2011 میلادی (26 فروردین‌ماه 1390) و پس از تعطیلات نوروزی در تهران می ماند.

اما بعد از انتشار این خبر رئیس موزه ملی ایران اعلام کرد که این وبلاگ را به رسمیت نمی شناسیم و تمدید حضور ایران را پیگیری می کنیم.

بنابراین مقامات ایرانی با مسئولان موزه بریتانیا در این خصوص مذاکره کردند و با در نظر گرفتن استقبال گسترده مردم و نهادها و گروههای باستان شناسی از نمایش منشور کوروش در ایران و بنا به درخواست تشکلها و انجمنهای دوستدار میراث فرهنگی و باستان شناسان مبنی بر تمدید حضور منشور در ایران، بالاخره مذاکرات دو کشور منجر به این شد که منشور کوروش تا 18 فروردین سال 1390 در ایران بماند.

تابوت اشکانی در شهر استخر فارس کشف شد

گروه حفاظت و مرمت پایگاه پارسه از کشف تابوت منتسب به دوره اشکانی خبر داد و گفت‌: حفاظت و مرمت این تابوت به 3 مرمتگر در محوطه میراث جهانی تخت جشید سپرده شده است.

شهرام رهبر با بیان این‌که تابوت یاد شده 29 مهر سال جاری کشف شده است گفت: این تابوت حوالی شهر استخر به وسیله مراقبین یگان حفاظت تخت جمشید شناسایی و با همکاری گروه باستان شناسی و بخش اجرایی گروه حفاظت و مرمت به محوطه میراث جهانی تخت جمشید منتقل شده است.

وی با بیان این‌که تابوت یاد شده پیش از خاک برداری آسیب‌های زیادی دیده و قطعات شکسته آن از استحکام خوبی برخوردار نیست ، گفت : با این حال بخش فنی گروه حفاظت و مرمت، موفق شدند قطعات شکسته شده موجود را با حساسیت زیاد از خاک بیرون آورده و به جایگاه قرارگیری اشیا انتقالی در جنوب غربی ساختمان اداری تخت جمشید منتقل کنند.

مراسم بزرگداشت امیرکبیر

مراسم بزرگداشت و رونمایی از تابلوی امیرکبیر، سه شنبه در کاخ گلستان برگزار شد در کنار این برنامه تکیه دولت نیز افتتاح شد و شرکت کنندگان در مراسم از مدرسه تاریخی دارالفنون بازدید کردند.

در این برنامه که بدون حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی برگزار شده بود، اسفندیار رحیم مشایی با اشاره به مراسم سالگرد شهادت امیرکبیر که سه‌سال پیش در موزه‌ ملی ایران برگزار شد، اظهار کرد: آن زمان با تأئیدیه‌ای که از رئیس‌جمهور گرفتیم، اعلام کردم که باید نشان لیاقت امیرکبیر به مدیران لایق اهدا شود و او نیز موافقت کرد.

وی ادامه داد: نشان لیاقت مدیریت به مدیران شایسته به همراه 100 سکه طلا داده می شود.

در این برنامه رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور از محمد صادقی و سعید نیکپور دو تن از بازیگرانی که طی سالهای اخیر نقش امیرکبیر را در سریالهای تاریخی بازی کرده بودند، تجلیل کرد.

همچنین در برنامه بازیگران نقش امیرکبیر به همراه شرکت کنندگان در این مراسم از مدرسه دارالفنون بازدید کردند.

در این بازدید که در فضای تاریک حیاط مدرسه انجام شد، توحیدلو سرپرست مدرسه دارلفنون به معرفی این مدرسه و فرهیختگانی که در آن آموزش دیده اند پرداخت و گفت: انتظار می رود که مسئولان سازمان میراث فرهنگی به مرمت و بازسازی این مدرسه سرعت بیشتر بدهند و تا زمانی که عملیات مرمت این مدرسه تمام نشده خواب به چشمشان نیاید اما متاسفانه ... !

در همین حین، مسئول کاخ گلستان به میان صحبتهای توحیدلو آمد و گفت: خب. خیلی متشکریم از آقای توحید لو! برای سلامتی شان صلوات بفرستید.

موزه ای کثیف از انباشت زباله در خانه یک زن تهرانی

عشق پیرزن 60 ساله به انباشت زباله در خانه نیز موضوع دیگری بود که این هفته خبرساز شد. این پیرزن 21 سال است که سطلهای زباله شهر را خالی می کند و به خانه اش می آورد. با وجود اینکه کارگران شهرداری چند سال پیش حدود 12 کامیون آشغال از خانه اش خارج کردند هنوز هم عاشق زباله است و در خانه خود موزه ای از دور ریختنی ها جمع آوری کرده است.