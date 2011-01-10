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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

با حکم وزیر بهداشت/

رئیس و دبیر ستاد هفته سلامت منصوب شدند

رئیس و دبیر ستاد هفته سلامت منصوب شدند

وزیر بهداشت با صدور احکام جداگانه ای، رئیس و دبیر ستاد برگزاری هفته سلامت را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت در حکمی دکتر علیرضا مصداقی‌نیا، معاون بهداشتی این وزارتخانه را به سمت رئیس ستاد برگزاری هفته سلامت منصوب کرد.

در حکم وزیر بهداشت خطاب به مصداقی نیا آمده است: به موجب این ابلاغ جنابعالی به سمت رئیس ستاد برگزاری هفته سلامت منصوب می‌شوید. امیدوارم با برنامه‌ریزی مناسب و منسجم و جلب مشارکت همه ارگانهای ذیربط شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر این هفته در سطح کشور باشیم. توفیق روزافزون شما را از خداوند منان خواهانم.

همچنین وزیر بهداشت در حکم جداگانه ای دکتر حسن آقاجانی مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی را به عنوان دبیر ستاد برگزاری هفته سلامت منصوب کرد.
 
در حکم دکتر وحید دستجردی خطاب به آقاجانی آمده است: بنا به پیشنهاد معاونت بهداشتی، به موجب این ابلاغ به سمت دبیر ستاد برگزاری هفته سلامت منصوب می شوید. امیدوارم با برنامه ریزی مناسب و منسجم و جلب مشارکت همه ارگان های ذیربط شاهد برگزاری هر چه باشکوه تر این هفته باشیم.
کد مطلب 1228887

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