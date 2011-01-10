تلویزیونها و تبلتها قهرمانان‌ لاس وگاس 2011/ محصولات‌ اپل رونمایی نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه محصولات الکترونیک مصرفی لاس وگاس سرانجام به کار خود پایان داد و به این ترتیب پرونده CES 2011 نیز با دو هزار و 500 غرفه دار و 130 هزار خبرنگار و برگزارکننده به کار خود پایان داد.

از زمان اولین دوره برگزاری این نمایشگاه محصولات خاصی رونمایی و معرفی شده اند. برای مثال ویدیو ضبط و پخش در سال 1970، اولین بازی ویدیویی (پانگ) در 1975، دیسک فشرده در 1981، کومودور 64 در 1982، "دی. وی. دی" در 1996، کنسول بازی مایکروسافت (ایکس- باکس) در 2001، فناوری پرتو- آبی (بلو- ری) در 2004 و هزاران وسیله الکترونیکی مصرفی کوچک و بزرگ که امروز استفاده عام دارند در طول این سالها در نمایشگاه CES معرفی شده اند، تاجائی که می توان گفت این نمایشگاه در کنار "سبیت" هانوفر و IFA در برلین مهمترین رویداد فناوری در دنیا است.

تکامل نمایشگرها

در دوره CES 2011 تلویزیونها همچنان به عنوان قهرمان اصلی این نمایشگاه باقی ماندند. تلویزیونها که در طول سالهای اخیر از "کینسکوپ ها" و تلویزیونهای کاتدی سنتی گامهایی به سوی کریستالهای مایع (ال. سی. دی) و پلاسما طی کرده بودند مسیر خود را به سوی تلویزیونهای دیجیتالی زمینی و تلویزیونهای با وضوح تصویر بالا هدایت کردند و در این دوره از نمایشگاه لاس وگاس هوشمند شدند.

تلویزیونهای هوشمندی که در CES 2011 به نمایش درآمدند قابلیت اتصال به وب و رایانه خانگی را دارند. از میان هزاران استاندارد مختلف، مرز جدید تلویزیونها رسیدن به فناوری سه بعدی است، هر چند به دلیل قیمت بالای این محصولات هنوز فروش آنها پایین است.

به همین دلیل در لاس وگاس 2011 عینکهای سه بعدی ارزان یک دلاری در مقابل عینکهای حدود 100 دلاری رایج عرضه شدند.

شرکت توشیبا نیز در تلویزیون سه بعدی 40 اینچی خود این عینکها را به طور کامل حذف کرد. شرکتهای "ال. جی" و "سونی" نیز در این نمایشگاه از نمونه های آزمایشی تلویزیونهای سه بعدی بدون عینک خود رونمایی کردند.

همزمان با معرفی این تلویزیونها دستگاههای تولید فیلم و عکسهای سه بعدی نیز رونمایی شدند به طوری که در غرفه "جی. وی. سی" یک دوربین سه بعدی تقریبا حرفه ای اما با استفاده آسان معرفی شد و در غرفه سونی نیز یک دوربین کوچک به نام Bloggie 3D عرضه شد که به زودی با قیمت کمتر از 250 دلار وارد بازار می شود.

جنگ تبلت ها

به گزارش مهر، با 24 میلیون دستگاه که تنها برای عرضه در آمریکا در سال 2011 پیش بینی شده است، لوح- رایانه ها (تبلت ها) در سال جدید بازار انفورماتیک را زیر سلطه خواهند گرفت.

استیو جابز همانند سالهای گذشته نیز در نمایشگاه لاس وگاس شرکت نکرد و رونمایی از دستاوردهای اپل را برای نمایشگاه "دنیای مک" سانفرانسیسکو گذاشت اما بسیاری از رقبای "آی- پد" در این نمایشگاه حضور داشتند که از جمله آنها می توان به "گالاکسی تبلت" سامسونگ، Motorola Xoom برپایه سیستم عامل آندروئید 3 گوگل، PlayBook محصول Rim برپایه سیستم عامل بلک بری و مدلهای جدید دیگر محصول "توشیبا"، "ایسوس"، سامسونگ، دل، "ال. جی" و "لینوو" اشاره کرد.

این دستگاهها همگی از فناوری "لمس" حمایت می کنند، اما برخی از آنها نیز با یک صفحه کلید عادی یکپارچه شده اند که به صورت چرخشی (تلبت دل) و یا کشویی (تبلت جدید سامسونگ) در زیر نمایشگر پنهان می شوند و بنابراین می توانند نسل دوم "نت بوکها" (مینی نوت بوکها) را معرفی کنند.

تلفن همراه هوشمند یا رایانه؟





تلفنهای همراه هوشمند جدید همانند یک رایانه پرقدرتند. تا آنجا که موتورولا یک لپ تاپ بدون پردازشگر به نام "آتریکس" را عرضه کرده که تنها از یک نمایشگر و صفحه کلید تشکیل شده است. بر روی قاب پشتی این لپ تاپ یک تلفن همراه هوشمند نصب می شود و این تلفن همراه هوشمند به عنوان مغز دستگاه، تمام فعالیتهای رایانه را انجام می دهد.

"ال. جی" و "سونی اریکسون" نیز موفق شده اند رکورد تولید تلفنهای همراه بسیار باریک را به ثبت برسانند، درحالی که سامسونگ تلفن همراه با یک نمایشگر بسیار روشن را عرضه و "شارپ" از تلفن همراه با نمایشگر سه بعدی (بدون عینک) رونمایی کرد.



امروز در آمریکا، تلفنهای همراه هوشمند بیش از 40 درصد از بازار موبایل را به خود اختصاص داده اند. به ویژه در بازار موبایل آمریکا علاوه بر توسعه مدلهای مختلف "آی- فن"، محصولات برپایه سیستم عامل "آندروئید" نیز در حال برداشتن گامهای بسیار بزرگی به سوی رشد هستند.

فناوری پاک

در این دوره از نمایشگاه لاس وگاس، سازمان جهانی "صلح سبز" (Greenpeace) شرکت کرد و به طبقه بندی و معرفی محصولات الکترونیکی مصرفی که بیشترین احترام را به محیط زیست گذاشته اند پرداخت.

در این طبقه بندی محصولات "ایسوس"، ایسر، "اچ. پی" و سامسونگ در راس تولید پاک ترین محصولات الکترونیکی قرار گرفتند درحالی که محصولات Wipro و "دل" در آخرین رتبه ها ایستاند.

اپل از شرکت در این طبقه بندی امتناع کرد اما برپایه گزارشات غیر رسمی، Macbook Pro بدون مواد شیمیایی خطرناک ساخته شده است.

گزارش سازمان جهانی "صلح سبز" نشان می دهد که خود نمایشگاه CES نیز می تواند به یک نمونه خوب از صرفه جویی در مصرف انرژی تبدیل شود. به طوری که اگر این نمایشگاه کاملا به صورت دیجیتال و مجازی برگزار شود می تواند 179 هزار تن در انتشار دی اکسید کربن صرفه جویی کند و حدود 125 هزار شرکت کننده در این نمایشگاه خواهند توانست در مجموع 219 میلیون کیلومتر در انرژی تولید شده از پروازهای قاره ای و بین قاره ای صرفه جویی کرده و اسناد و پرونده های در فرمت دیجیتال می توانند از مصرف دو میلیون برگه کاغذ جلوگیری کنند.