هراس روز افزون آمریکا از توان دفاعی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین سند آمده است که واشنگتن به دلیل هراس روزافزونی که از تکنولوژی موشکی ایران دارد، طرح های جدیدی را در نظر گرفته است. این سند از وزارت خارجه آمریکا به بیرون درز کرده است. در سند جدید ویکی لیکس که مربوط به 2009 می باشد، آمده است:

تمام مطالبات موجود در این تلگراف نباید برای دولت هایی که در آن نام برده شده فرستاده شود. کاخ سفید قرار است تصمیم بزرگی را در مورد ساخت یک سپر موشکی منطقه ای اتخاذ کند که این طرح با طرح جرج بوش درباره ساخت سپر موشکی و به کارگیری 10 هواپیمای رهگیری در لهستان و یک رادار سپر موشکی در جمهوری چک کاملا متفاوت است.

درخواست اقدام : ما از سفارت های خود در کشورهای عضو ناتو در توکیو، مسکو و همچنین مراکز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) شامل کویت، عمان، قطر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی می خواهیم که تلاش های ویژه ای را آغاز کنند. این تلاشها برای برخورد با تهدیدهایی است که در زیر از آنها نام برده می شود.

ایران صدها موشک بالستیک دارد و همچنین موشک های جدیدی را در دست ساخت دارد که می توانند حتی تا اروپا نیز برسند و آنجا را هم تهدید می کنند.

راهبرد فازبندی شده تعدیل گردیده جدید از سوی وزیر خارجه پیشنهاد شده و با دریافت های ما از برنامه قبلی آمریکا در مورد سپر موشکی تکمیل گردیده است. این راهبرد بر اساس دو یافته کلیدی پی ریزی شده است.

اولا: تهدید از سوی موشک های بالستیک ایران بسیار بیش از آنچه ما انتظار داشتیم شدید شده است و همچنین ایران هم اکنون یک کشور قوی در منطقه است.

دوم: توانایی ها و تکنولوژی های دفاع موشکی ما هم از طرفی به خوبی پیشرفت کرده است. هواپیماها و موشک های رهگیر ما نیز هم اکنون این امکان را می دهند که بتوانیم ساختارهای دفاعی خوبی را برقرارنماییم.

بنابراین رییس جمهوری یک راهبرد فازبندی شده و تعدیل شده را مورد تصویب قرار داده است که به تهدیدهای کنونی پاسخگو است. این راهبرد همچنین بسیار مقرون به صرفه است و می تواند به ما امکان دهد تا برای پیشرفت های بعدی سرمایه گذاری کنیم. فازها این چنین هستند:

- اولین فاز محافظت سریع از نیروهای به کار گرفته شده از سوی آمریکا، خانواده ها، شهروندان و متحدین ما در اروپا در برابر تهدیدهای کنونی از سوی ایران است که این تهدیدها تا سال 2011 بسیار بیشتر نیز خواهد شد.

- فاز بعدی شامل به کارگیری موشک های SM3 standard missile با مدل های جدید خواهد بود که در دریا وزمین قابل استفاده باشند و و بتوانند مناطق بیشتری در اروپا را تحت پوشش قرار دهند و ما را از تهدید ایران مصون بدارند.

به گزارش خبرگزاری مهر این در حالی است که بسیاری از کارشناسان غربی زمانی که اوباما این طرح را به طور رسمی اعلام کرد، ادعا کردند این طرح فقط راهبردی است برای معامله با روسیه. به این صورت که روسیه در قبال این برنامه موافقت کند که همکاری با ایران را در مورد مسائل هسته ای کنار بگذارد. اگر چه اوباما تاکید داشت که به اندازه جرج بوش تلاشی برای استقرار سپر موشکی نمی کند اما اعلام اجرای این طرح در واقع سندی بر این موضوع است که اوباما نیز در پی نقض قوانین بین المللی به نفع کشورش می باشد و آن را به بهانه های مختلفی ابراز می کند. از جمله اینکه این برنامه فقط برای جلوگیری از برنامه های هسته ای ایران طرح ریزی شده و برای این است که روسیه با ایران همکاری هسته ای نداشته باشد.

این راهبرد توسعه یافته نیاز به رهگیرهای زمینی در لهستان را از بین خواهد برد و نیاز به رادارهای بزرگ و ثابت در جمهوری چک نیز دیگر وجود نخواهد داشت.

در این راهبرد جدید رهگیرهای دفاع موشکی زمینی و دریایی انعطاف پذیری هایی دارند که که می توانند در موارد دیگری به عنوان موشک های بالستیک منطقه ای هم به کار گرفته شوند. این راهبرد شبکه ای همچنین قابلیت ماندگاری بیشتری نیز خواهد داشت و فرصت های بیشتری نیز برای همکاری با متحدین ایجاد خواهد نمود.

- ما در مورد این راهبرد جدید با لهستان و چک و دیگر متحدین هم مشورت هایی کرده ایم و قرار است با متحدین ناتو هم در مورد تعیین مکان هایی برای سنسورها و رهگیرها مشاوره کنیم.