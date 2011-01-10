صندوق شاخصی در بورس تاسیس می شود/ آثار هدفمندی یارانه ها بر بورس

به گزارش خبرنگار مهر قاسم محسنی در جمع خبرنگاران در خصوص تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها بر بازار سرمایه کشور گفت: حذف یارانه ها، سوبسیدها و اصلاح قیمتها به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و در بلندمدت تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه کشور خواهد گذاشت.

هدفمندی یارانه ها

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح قیمتها را باعث ارائه سیگنال مناسب به تولید کنندگان عنوان کرد و گفت: با توجه به این امر تولید کنندگان با اطلاعات صحیح می توانند تصمیم گیری نمایند و این اطلاعات و تصمیمات صحیح باعث رقابتی شدن تولیدات آنها در داخل و خارج از کشور می شود.

وی با مثبت ارزیابی کردن اجرای هدفمندی یارانه ها در بلندمدت بر بازار سرمایه کشور تصریح کرد: البته ممکن است در کوتاه مدت شرکتهایی که به نوعی با انرژی در ارتباط هستند و ورودی و خوراک مواد اولیه آنها از نفت است اثراتی از افزایش قیمتها دریافت نمایند، اما با پیش بینی های صورت گرفته توسط دولت و در نظر گرفتن تسهیلات این شرکتها نیز می توانند خود را با شرایط جدید منطبق کنند بنابراین نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

محسنی با اشاره به افزایش قیمتهای جهانی نفت و فلزات اساسی در پاسخ به این سئوال که آیا دلیل افزایش شاخص بورس تاثیر هدفمندی یارانه ها بوده و یا اینکه افزایش قیمت نفت بر آن تاثیر گذاشته است، گفت: افزایش شاخص بورس ترکیبی از اثرات عوامل مختلف است که یکسری از این عوامل ممکن است دارای اثرات کاهنده و یکسری اثرات فزاینده داشته باشند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: هم اجرای هدفمندی یارانه ها و هم افزایش قیمتهای جهانی بر افزایش شاخص تاثیر داشته است، اما با این وجود اگر افزایش قیمتهای جهانی اتفاق نمی افتاد راحت تر می توانستیم اثر اجرایی هدفمندی یارانه ها بر بازار سرمایه را بسنجیم اما این همزمانی باعث شد که تفکیک این دو تا حدودی مشکل شود.

وی تاکید کرد: تحلیل اثر اجرای هدفمندی یارانه ها و قیمتهای جهانی نفت و فلزات اساسی بر بازار سرمایه کشور بر عهده شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری است و سازمان بورس تنها وظیفه تنظیم مقررات و نظارت بر بازار را برعهده دارد و چندان وارد جزئیات تحلیلی نمی شود.

صندوق های سرمایه گذاری

این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار را به دو قسمت اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت و اوراق بهادار سهام اعلام کرد و گفت: در حال حاضر تقاضاهایی در این زمینه داریم که سازمان بورس پاسخ تمامی آنها را می دهد.

وی با بیان اینکه امروز در هیئت مدیره تصویب صندوق جدید شاخصی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، گفت: بحث های مقدماتی در این خصوص صورت گرفته و موافقت اصولی هیئت مدیره نیز اخذ شده است.

محسنی با اشاره به طراحی صندوقها و پیشنهاد مقررات مربوطه با هیئت مدیره گفت: اگر این صندوق امروز به تصویب برسد در آینده نزدیک می توانیم شاهد راه اندازی صندوق های شاخصی باشیم.

وی با تاکید بر اینکه این صندوق ها نسبت به صندوق های قبلی از تنوع بیشتری برخوردارند، گفت: در صندوق های قبلی میزان تنوع صندوق ها بر عهده مدیر بود اما صندوق های شاخصی دارای تنوع بسیار زیادی است.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ریسک و هزینه این صندوق ها را نسبت به سایر صندوق ها کمتر دانست و با بیان اینکه صندوق های شاخصی برای سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذارانی که به دنبال ریسک کمتری هستند جذابیت دارد، گفت: اما این صندوق ها دارای بازدهی کمتری نسبت به سایر صندوق ها خواهند بود.

صندوق های زمین و ساختمان

وی از ارائه مجوز به یک صندوق زمین و ساختمان خبر داد و با بیان اینکه این صندوق در حال آماده سازی به منظور پذیره نویسی عمومی است، گفت: هر زمان که مدارک این صندوق آماده شود می تواند فعالیت خود را آغاز نماید.

محسنی گفت: همچنین یکسری موافقتهای اصولی نیز برای تاسیس صندوق های زمین و ساختمان ارائه شده است، در این زمینه با همکاری شرکت تامین سرمایه امین صندوق زمین و ساختمان آستان قدس رضوی در آستانه تاسیس قرار دارد.

این مقام مسئول در سازمان بورس پیش بینی کرد که در صورت رونق بخش مسکن در سال آینده صندوق های زمین و ساختمان آغاز به کار کنند و این صندوق ها الگوی مناسبی برای افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در این بخش را دارند خواهد بود.

موسسات رتبه بندی

وی با بیان اینکه برنامه ایجاد نهادهای مالی را در پایان امسال به هیئت مدیره سازمان بورس ارائه خواهیم کرد، اظهار امیدواری کرد که با تصویب این برنامه در سال 90 مقررات موسسات رتبه بندی تدوین شود که دراین صورت اعطای مجوز به این موسسات آغاز خواهد شد.

صندوق های ارزی

به گفته محسنی بانک مرکزی مخالفتی نسبت به ایجاد صندوق های ارزی در بورس ندارد، بنابراین تشکیل این صندوق ها در اندازه های کوچک 300 الی 400 میلیارد تومانی در بورس آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در صورت وجود تقاضا مجوز تاسیس صندوق ارزی ارائه خواهد شد، گفت: در حال حاضر تقاضاهایی در این زمینه وجود دارد، منتهی مقررات مربوطه در حال تدوین است حتی روز شنبه هفته جاری جلساتی در این زمینه برگزار شد و تا 10 روز آینده نیز مقررات مربوطه به هیئت مدیره پیشنهاد خواهد شد.