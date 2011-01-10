کوههای ایلام از بهترین جاذبه های گردشگری کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا رمضانی صبح دوشنبه در محل بازدید از کوههای استان ایلام اظهار داشت: از جمله مهمترین کوههای استان ایلام "کبیرکوه" است.

وی ادامه داد: کبیر کوه رشته کوه ممتدی است که بخشی از کوهستان عظیم زاگرس را تشکیل می دهد.

وی بیان داشت: این رشته از دیوارهای جنوبی دره ی رودخانه ی آب آفتاب و کنجان چم شهرستان مهران شروع شده و رو به سوی جنوب شرقی تا دره ی رودخانه ی کرخه در دهستان الوار گرمسیری از شهرستان خرم آباد لرستان ادامه دارد.

رمضانی عنوان کرد: دامنه های شمالی و شمال شرقی آن به دره های رودخانه ی سیمره ، کرخه دامنه های جنوب و جنوب غربی آن به مرز ایران و عراق منتهی می شود.

وی افزود: دره ی کنجان چم تا دره رودخانه ی کرخه 175 کیلومتر و عرض آن در حد فاصل رودخانه سیمره یا کرخه تا مرز ایران عراق بین 45 تا 80 کیلومتر است.

این کارشناس تصریح کرد: این کوهستان پهنه ای به وسعت 9 هزار و 500 کیلومتر مربع را زیر پوشش قرار داده است.

وی ادامه داد: این رشته کوه از شاخه های بسیاری تشکیل یافته که به سمت غرب و جنوب غربی ارتفاع آن ها کاسته می شود و بلندترین آن ها که خط الرأس رشته ی مزبور را تشکیل می دهند در بخش شرقی آن واقع شده اند.

رمضانی اظهار داشت: بلندترین این کوه ها، قله ای به نام کبیر کوه است که دو هزار و 790 متر ارتفاع دارد و در 18 کیلومتری شرق روستای ارکواز واقع شده است.

وی افزود: از این رشته که کوهستان وسیع را تشکیل داده است، رودخانه های فراوانی سرچشمه می گیرند و اکثراً به خاک عراق وارد می شوند و تعداد دیگری از رودخانه ها نیز به رودخانه های سیمره و کرخه می پیوندد.

وی خاطرنشان کرد: برای صعود به بلندترین قله ی این کوه می توان از راه اتومبیل رو ایلام به دره شهر و از طریق روستای بهرام خانی و راه کولم بالا به روستای گوران و پس از طی گردنه پینه به خط الرأس رشته مزبور دست یافت و از سرگردنه ، خط الرأس مزبور را به سوی شمال غربی به طول 12.5 کیلومتر طی کرد تا به قله رسید.

وی گفت: از دیگر کوههای استان ایلام "اهوران" است.

وی ادامه داد: کوه اهوران در 83 کیلومتری شمال شرقی ایلام واقع شده و ارتفاع این کوه دو هزار و 120 متر است.

رمضانی تصریح کرد: این کوه از دره ی جزمان رود در غرب شروع شده و به طول 24 کیلومتر رو به سوی جنوب شرقی کشیده می شود و در آن جا به کوه های کولیته و کازه تر می پیوندد.



وی افزود: کوه بانکول در ناحیه ی مهراب ، در 10 کیلومتری شمال ایلام واقع شده است. ارتفاع این کوه دو هزار و 304 متر است.

رمضانی بیان داشت:رودخانه های مورت، گنگیر و آب زنگاون از کوه بانگول سرچشمه می گیرند و این کوه نیمه جنگلی از شمال غربی به سوی جنوب شرقی با طول 30 کیلومتر و با عرض متوسط 6 کیلومتر کشیده شده و از سوی جنوب شرقی به کوه مانشت متصل است و راه اتومبیل رو کرمانشاه به ایلام از غرب آن می گذرد.

این کارشناس گفت: از دگیر کوههای مهم ایلام قلارنگ است.



وی ادامه داد: کوه قلارنگ در فاصله 11 کیلومتری شمال ایلام واقع شده و دو هزار و 473 متر ارتفاع دارد.

وی اضافه کرد: رودخانه های آب آفتاب و آب زنگوان از این کوه سرچشمه می گیرند و این کوه از غرب به کوه مانشت و از جنوب شرقی به کوه چمن گیر متصل است و جزو رشته ی کبیر کوه بشمار می رود.



رمضانی با اشاره به اینکه کوه مانشت نیز از دیگر کوههای مهم ایلام است، خاطرشان کرد: در 6 کیلومتری شمال شرقی ایلام واقع شده و ارتفاع آن دو هزار و 629 متر است.

وی یادآور شد: از این کوه ، رودخانه های مورت و آسازنگان سرچشمه می گیرند و این کوه از شمال غربی به کوه بانکول و از جنوب غربی به کوه گاوه راه متصل است و دامنه های شرقی و غربی آن را جنگل های بلوط پوشانیده است.

این کارشاس گفت: دینار کوه در 25 کیلومتری شمال دهلران واقع شده و ارتفاع آن یک هزار و 955 متر است.

وی بیان داشت: این کوه به صورت قوسی از شمال به جنوب و سپس به سوی شمال غربی کشیده شده و ناحیه ی آبدانان را در دامنه ی شرقی خود جای داده است.

وی گفت: رودخانه های ده بانه ، آب سیول ، آب خزینه و آب گل گل از این کوه سرچشمه می گیرند و این کوه از جنوب شرقی به سیاه کوه متصل می شود و کوه دال در دامنه ی شمال غربی آن واقع شده است.

رمضانی یادآور شد: کوههای متعدد در استان ایلام باعث شده چهره استان ایلام کاملا کوهستانی باشد و البته ایم کوهها می تواند در جذب گردشگر برای استان ایلام کاملا مفید باشد.







