تحقیق در مورد کشته شدن 3 پلیس افغان بدست ناتو/ کمک 17 میلیون دلاری آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) از اعزام یک تیم تحقیق برای بررسی علت کشته شدن سه نیروی پلیس افغان بدست نیروهای ناتو به افغانستان خبر داد.

این تیم تحقیق کار تحقیق در مورد علت کشته شدن 3 پلیس افغان و مجروح شدن 3 تن دیگر در عملیات مشترک در ولایت دایکوندای واقع در 290 کیلومتری غرب کابل را بعهده خواهد داشت.

نظامیان ناتو مدعی اند این افراد در جریان عملیات علیه طالبان سهوا هدف قرار گرفته اند. این نخستین بار نیست که نیروهای ناتو به نیروهای پلیس افغان شلیک می کنند. در ماه جولای سال گذشته نیز در حادثه مشابهی در ولایت غزنی 5 نظامی افغان کشته شدند.

روزنامه استاندارد نیز به نقل از وزیر خارجه آلمان از کمک 17 میلیون دلاری این کشور به دولت افغانستان خبر داده است. این تصمیم در سفر روز گذشته "گیدو وستروله" به افغانستان گرفته شده و توافقنامه ای در این زمینه نیز به امضای دو طرف رسیده است.

به گفته وستروله آلمان این اقدام را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و ثبات سیاسی در افغانستان انجام می دهد. برلین علاوه بر کمکهای مالی اعلام کرده که به حمایتهای خود از بازسازی افغانستان و نیز آموزش نیروهای پلیس این کشور ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری آلمان "گیدو وستروله" امروز دوشنبه با سفر به ولایت شمالی قندوز به دیدار نظامیان مستقر آلمان در افغانستان رفته است. وی با بیان این که ماموریت این نظامیان بسیار خطیر و مهم است از آنان تقدیر نموده است.

وستروله در ادامه مدعی شده که نظامیان آلمانی برای حفظ آزادیهای شهروندان کشورشان با طالبان در افغانستان می جنگند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرده که پارلمان آلمان برنامه نظامی جدید دولت "آنجلا مرکل" در افغانستان را که قرار است در روز 28 ژانویه به رای گذاشته شود، تصویب کند.

وزیر خارجه آلمان در دیدار با والی ایالت قندوز نیز اظهار داشته که افغانستان نباید بار دیگر شاهد قدرت گرفتن طالبان بوده و نیروهای خارجی تمام توان خود را برای جلوگیری از بازگشت تروریسم به این کشور به کار می گیرند.