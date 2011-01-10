اختصاص 20 میلیارد ریال برای توانمندسازی حاشیه شهر همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن قهرمانی مطلق در کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی همدان با بیان اینکه تاکنون 60 میلیارد ریال برای توانمندسازی مناطق حاشیه همدان هزینه شده است، گفت: امسال نیز 20 میلیارد ریال اعتبار برای مناطق توانمندساری همدان اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: دولت توجه ویژه ای به مناطق حاشیه شهر دارد و در مناطق حاشیه شهر همدان به عنوان پایلوت توانمند سازی، فعالیت های موثر و مفیدی صورت گرفته است.

فرماندار همدان در ادامه با اشاره به اینکه رویکرد دولت، رویکردی فرهنگی است، گفت: باید رویکرد دستگاه‌های اجرایی نیز فرهنگی باشد و از مسائل فرهنگی غافل نشد.

قهرمانی مطلق با تشریح مسائل اجتماعی شهر و ضرورت توجه به اورژانس اجتماعی تاکید کرد: بسیاری از مردم از عملکرد این اورژانس اطلاعی ندارند که در این رابطه باید آگاهی بیشتری به مردم داده شود.

فرماندار همدان نقش اورژانس اجتماعی را در کاهش آسیبهای اجتماعی موثر دانست و افزود: متاسفانه میزان آشنایی مردم با اورژانس اجتماعی و خدمات آن بسیار ضعیف است.

وی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی در همه کشورها وجود دارد اما وضعیت ایران نسبت به سایر کشورها به دلیل عقبه های دینی مردم بهتر است، اظهار داشت: مشکلات و مسائل فرهنگی یک شبه اتفاق نیافتاده و یک شبه هم حل نمی‌شود.

فرماندار همدان با تاکید براینکه باید در مورد آسیب‌های مختلف کارشناسانه و تحلیلی عمل کرد، گفت: در مورد افراد آسیب دیده که از دستگاه‌‌های مختلف خدمات دریافت می‌کنند مراقبت پس از آسیب نیز لازم است تا آسیب‌ها تکرار نشود.

فرماندار همدان افزود: آموزش و پرورش نقش مهمی در کاهش آسیب ها دارد و باید برنامه های پیشگیری از آسیب ها در مدارس بیشتر شود.