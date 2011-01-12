به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه 24 دی‌ماه با برگزاری 6 دیدار در شهرهای بافق یزد، کرمان، شهرکرد، کازرون و اصفهان پیگیری می شود.

مهمترین دیدار این هفته بین دو تیم ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در شرایطی برگزار می شود که این دیدار به نوعی سرنوشت تیم قهرمان را مشخص خواهد کرد. ذوب آهن برای دستیابی به رده دوم جدول باید برابر تیم فولاد پیروز شود، این در حالی است که فولادی‌ها نیز به دنبال تثبیت جایگاه خود در صدر جدول هستند.

تیم سنگ آهن بافق یزد نیز این هفته میزبان نوین سپاهان است. شاگردان مهدی رهبری که تا به امروز صاحب یک پیروزی و یک تساوی در لیگ هندبال شده‌اند در صورت پیروزی برابر میهمان خود رده دوم جدول را تصاحب خواهند کرد.

این هفته تیم دانشگاه صنعتی ارومیه به شهر کرمان سفر می کند. دانشگاه ارومیه که سال گذشته با خوش شانسی در رقابت‌های لیگ برتر باقی ماند در دو هفته اول فصل جاری لیگ برتر بازی‌های خوبی را به نمایش گذاشته و صاحب دو تساوی شده است. این تیم در صورت پیروزی مقابل مس شرایط بهتری در جدول پیدا خواهد کرد.

- برنامه این هفته از رقابت‌ها به شرح زیر است:

* سنگ آهن بافق یزد - نوین سپاهان اصفهان (ساعت 15 - بافق)

* مس کرمان - دانشگاه صنعتی ارومیه (ساعت 16 - کرمان)

* شهرداری شهرکرد - هپکو اراک (ساعت 16 - شهرکرد)

* شهرداری زرند کرمان - پرسپولیس سبزوار (ساعت 17 - کرمان)

* پتروشیمی کازرون - پارسیان تهران (ساعت 17 - کازرون)

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان (ساعت 17 - اصفهان)

جدول رده بندی:

1- فولاد مبارکه سپاهان با 4 امتیاز (دوبرد)

2- سنگ آهن بافق یزد با 3 امتیاز (یک برد و یک تساوی)

3- ذوب آهن اصفهان با 3 امتیاز (یک برد و یک تساوی)

4- پرسپولیس سبزوار با 3 امتیاز (یک برد و یک تساوی)

5- فولاد نوین سپاهان اصفهان با 2 امتیاز (یک برد)

6- دانشگاه صنعتی ارومیه با 2 امتیاز (دو تساوی)

7- شهرداری زرند کرمان با 2 امتیاز (یک برد)

8- هپکو اراک با 2 امتیاز (یک برد)

9- مس کرمان با یک امتیاز (یک تساوی)

10- پتروشیمی کازرون بدون امتیاز

11- شهرداری شهرکرد بدون امتیاز

12- پارسیان تهران بدون امتیاز