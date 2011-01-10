کنسرت کوارتت زهی "دانشگاه تهران" قطعی شد

نوازنده ویولن کوارتت زهی "دانشگاه تهران" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف تمرینات این گروه موسیقی به خبرنگار مهر، گفت : رپرتواری که برای برگزاری کنسرت کوارتت زهی درنظر گرفته شده است؛ دربرگیرنده قطعاتی از کوارتت زهی شماره 15 در ری مینور اثر موزارت و آثاری از بتهوون و هایدن است و همچنین قرار است کوارتت زهی شماره 4 از آثار شاهین فرهت به روی صحنه برود.

ظهیرالدینی در ادامه افزود : البته ناگفته نماند که هنوز به نتیجه قطعی برای اجرای قطعات درنظر گرفته شده نرسیدیم و احتمال تغییر در رپرتوار وجود دارد بر همین اساس قرار است در یک جلسه درون گروهی که به زودی برگزار می شود کم و کیف اجرای قطعات به صورت نهایی مشخص خواهد شد.

لازم به ذکر است بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر ازتاریخ 2 تا 8 اسفندماه برگزار می شود.