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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

کنسرت کوارتت زهی "دانشگاه تهران" قطعی شد

کنسرت کوارتت زهی "دانشگاه تهران" قطعی شد

مازیار ظهیرالدینی گفت : اجرای کوارتت زهی "دانشگاه تهران" به سرپرستی شاهین فرهت در بخش جنبی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر قطعی شده است.

 نوازنده ویولن کوارتت زهی "دانشگاه تهران" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف تمرینات این گروه موسیقی به خبرنگار مهر، گفت : رپرتواری که برای برگزاری کنسرت کوارتت زهی درنظر گرفته شده است؛ دربرگیرنده قطعاتی از کوارتت زهی شماره 15 در ری مینور اثر موزارت و آثاری از بتهوون و هایدن است و همچنین قرار است کوارتت زهی شماره 4 از آثار شاهین فرهت به روی صحنه برود.

ظهیرالدینی در ادامه افزود : البته ناگفته نماند که هنوز به نتیجه قطعی برای اجرای قطعات درنظر گرفته شده نرسیدیم و احتمال تغییر در رپرتوار وجود دارد بر همین اساس قرار است در یک جلسه درون گروهی که به زودی برگزار می شود کم و کیف اجرای قطعات به صورت نهایی مشخص خواهد شد.   

لازم به ذکر است بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر ازتاریخ 2 تا 8 اسفندماه برگزار می شود. 

کد مطلب 1228951

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