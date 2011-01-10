  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

"تیه‌ری آنری" به آرسنال بازگشت

"تیه‌ری آنری" به آرسنال بازگشت

مهاجم پیشین تیم فوتبال آرسنال به جمع تویچی‌ها بازگشته اما نه برای بازی در این تیم بلکه برای آموزش مهاجمان تیم لندنی.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم فرانسوی روز یکشنبه در ورزشگاه امارات شهر لندن حضور پیدا کرد و طبق اعلام روزنامه سان تا اواسط ژانویه در این تیم می‌ماند و سپس برای همراهی "ردبولز" به نیویورک باز می‌گردد. آنری 33 ساله کریسمس خود را در انگلستان سپری کرد و برای حفظ آمادگی خود به همراه توپچی‌های لندن به تمرین پرداخت.

برپایه این گزارش، وی در تمرینات آرسنال به مهاجمان این تیم نیز آموزش گلزنی می دهد. آنری بخش اعظمی از زمان خود را هم صرف کار کردن با تئو والکات کرد. آرسن ونگر در نظر دارد از این بازیکن کناری در پست تهاجمی استفاده کند.

کد مطلب 1228962

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها