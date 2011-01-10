به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم فرانسوی روز یکشنبه در ورزشگاه امارات شهر لندن حضور پیدا کرد و طبق اعلام روزنامه سان تا اواسط ژانویه در این تیم می‌ماند و سپس برای همراهی "ردبولز" به نیویورک باز می‌گردد. آنری 33 ساله کریسمس خود را در انگلستان سپری کرد و برای حفظ آمادگی خود به همراه توپچی‌های لندن به تمرین پرداخت.

برپایه این گزارش، وی در تمرینات آرسنال به مهاجمان این تیم نیز آموزش گلزنی می دهد. آنری بخش اعظمی از زمان خود را هم صرف کار کردن با تئو والکات کرد. آرسن ونگر در نظر دارد از این بازیکن کناری در پست تهاجمی استفاده کند.