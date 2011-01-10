شهرداری مشهد از برگزاری جشنواره فیلم فجر حمایت می کند

پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: برگزاری این جشنواره کار ساده ای است اما تنها مسئله این جشنواره مشکلات مالی است.

وی همچنین افزود: اکنون برای همه مسئولان استان قطعی است که باید این جشنواره به دلیل جذابیت و استقبال مردم هر سال در مشهد برگزار شود اما اگر برای برگزاری جشنواره از قبل پیش بینی مالی شود، می توان با برنامه ریزی و دقت عمل بیشتر جشنواره را در مشهد برگزار کرد.

پژمان خاطرنشان کرد: در حوزه مسائل مالی مقامات استان خراسان رضوی باید حساب ویژه برای برگزاری جشنواره قائل شوند تا بتوان این جشنواره را در مشهد به ثبات در برگزاری رساند.

وی همچنین با اعلام آمادگی شهرداری به کمک در برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد عنوان کرد: ما به عنوان شهرداری مشهد هر سال به برگزاری این جشنواره کمک کرده ایم و امسال نیز به طور قطع در برگزاری هر چه بهتر جشنواره کمک خواهیم کرد.

گفتنی است؛ هر سال در آستانه برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر، بحثهای بسیاری پیرامون برگزار نشدن بخشی از این جشنواره در مشهد مطرح می شود که در این رابطه روز گذشته مهدی مسعودشاهی، دبیر این جشنواره بین المللی اعلام کرد که این جشنواره به دلیل مشکلات مالی در مشهد برگزار نمی‌ شود.

اما معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در این باره اعلام کرد که برگزاری هشتمین دوره این جشنواره در مشهد قطعی است.