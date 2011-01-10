شهرداری کرج در نخستین روز برفی تمام تجهیزات خود را به کار گرفت

شهردار کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از آمادگی کامل شهرداری کرج برای استقبال از فصل سرما خبر داد و اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و بارندگی جلسات متعددی در راستای آمادگی کامل این مرکز برای مواجهه با بحرانهای احتمالی برگزار شده است.

سیدعلی آقازاده گفت: از حدود ساعت یک بامداد امروز به‌منظور جلوگیری از آبگرفتگی و لغزندگی معابر، عملیات شن‌پاشی و ریختن محلول آب و نمک به‌ویژه در مناطق شمالی شهر آغاز شد تا خللی در عبور و مرور شهروندان ایجاد نشود.



این مسئول با اعلام اینکه مشکل خاصی در زمینه آبگرفتگی معابر پیش نیامده است، افزود: آبگرفتگی جزئی نیز در برخی معابر، به‌دلیل ریختن زباله و پسماند در جوی آب ایجاد شده بود که با تلاش اکیپ‌های مستقر خدمات شهری، رفع شد.



این مسئول با بیان اینکه نقاط دارای معضل آبگرفتگی در این کلانشهر شناسایی شده است، گفت: متاسفانه حجم وسیعی از آبگرفتگی های موجود در شهر بدلیل دور ریز زباله درون جوی ها و کانالهای موجود در شهر است در این راستا با پیگیریهای انجام شده لایروبی کانالها،انهار و کلیه مسیل های موجود به منظور افزایش توان بهره وری از شبکه موجود و هدایت آبهای سطحی در دستور کار قرار گرفت همچنین بیش از 140 نقطه شهر که با معضل آبگرفتگی مواجه بودند شناسایی و رفع مشکل شده اند.



وی افزود: عملیات برف‌روبی با بکارگیری کلیه تجهیزات و ماشین‌آلات برف‌روبی در حال انجام است.

آقازاده با اعلام این مطلب اظهار داشت: با پیش‌بینی‌های انجام شده نقاط حساس قبل از شروع بارش شناسایی شدند و با استقرار کلیه تجهیزات و ماشین‌آلات برف‌روبی هیچ مشکلی در معابر اصلی و فرعی مناطق مختلف کرج گزارش نشده است.



شهردار کرج با اشاره به آمادگی کامل شهرداری برای مقابله با فصل سرما ادامه داد: در این راستا 10 هزار تن ماسه و نمک مورد نیاز در تمام مناطق شهرداری کرج ذخیره شده همچنین 200 هزار کیسه ماسه و نمک جهت استقرار در معابر عمومی تهیه شده است.



این مسئول ادامه داد: در حال حاضر بیش از 200 دستگاه انواع ماشین آلات زمستانی از جمله لودر، گریدر، کامیون نمک پاش و لجن کش مهیاست تا در مواقع ضروری به کار گرفته شود.



آقازاده تاکید کرد: استقرار نیروهای خدماتی مجهز به ادوات و تجهیزات لازم در نقاط مختلف شهرهمچنین نظارت مستمر مسیر هدایت آبهای سطحی، انجام آموزشهای شهروندی مرتبط با این موضوع از جمله برنامه های پیش بینی شده است.



شهردار کرج در پایان از شهروندان خواست تا ضمن همکاری بیشتر با عوال خدمات شهری در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی با سامانه 137 شهرداری تماس حاصل کرده تا نیروهای خدماتی به سرعت در محل مورد نظر حضور یابند.