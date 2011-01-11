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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۰:۱۲

لیگ برتر هندبال زنان/

جدال نماینده فارس و اصفهان برای صدرنشینی/ شهرآورد تهرانی‌ها

جدال نماینده فارس و اصفهان برای صدرنشینی/ شهرآورد تهرانی‌ها

هفته دوم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان با برگزاری یک دیدار حساس بین دو نماینده فارس و اصفهان برای صعود به رده نخست جدول پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از دور رفت ششمین دوره رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان جمعه 24 دی‌ماه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای تهران، اصفهان، کرمان و شیراز پیگیری خواهد شد.

در این هفته دو تیم هیئت هندبال فارس و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در شرایطی به مصاف هم می‌روند که هر دو تیم مدعی کسب عنوان قهرمانی در این مسابقات هستند و تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان قهرمان دوره گذشته لیگ تنها به سکوی قهرمانی فکر می‌کند.

تیم هرمزگان که مسابقه هفته پیش خود را مقابل ذوب آهن اصفهان لغو کرده بود این هفته میهمان تیم شهرداری کرمان خواهد بود. دربی این هفته از مسابقات هم بین دو نماینده تهران، پرسپولیس و هما برگزار می‌شود.

برنامه دیدارهای این هفته به شرح زیراست:
* همای تهران - پرسپولیس تهران
*هیئت هندبال فارس - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
* شهرداری کرمان - هرمزگان
* ذوب آهن اصفهان - چیلان سازه سنه

جدول رده بندی لیگ در آستانه هفته دوم مسابقات بدین ترتیب است :
1- شهرداری کرمان 2 امتیاز
2- هیئت هندبال فارس 2 امتیاز
3- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2 امتیاز
4- پرسپولیس سبزوار بدون امتیاز
5- چیلان سازه سنه بدون امتیاز
6- همای تهران بدون امتیاز

کد مطلب 1229014

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