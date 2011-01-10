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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

ریزش کوه محور کندوان را مسدود کرد

ریزش کوه محور کندوان را مسدود کرد

ساری - خبرگزاری مهر: جاده شریانی کندوان به دلیل ریزش کوه در منطقه هزار چم مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران و برف که از شب گذشته در این محور مواصلاتی مهم آغاز شده موجب ریزش سنگ از کوه و انسداد این جاده شده است.

عملیات پاکسازی در این محور مواصلاتی انجام شده و راهداران در این جاده در حال پاکسازی این محور مواصلاتی هستند تا در اسرع وقت جاده کندوان برروی مسافران بازگشایی شود.

سرپرست راه و ترابری جاده کندوان از آمادگی اکیپ های راهداری در جاده کندوان خبر داد و بیان داشت : چهار راهدارخانه مستقر در این جاده با امکانات و تجهیزات مناسب در حال ارائه خدمات به مسافران هستند.

کاوه از انجام عملیات برفروبی و نمک پاشی در این محور شب گذشته خبر داد و اضافه کرد:عملیات برفروبی، نمک پاشی و پاکسازی شانه راه توسط راهداران پرتلاش درحال انجام است.
 

کد مطلب 1229016

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